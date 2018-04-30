В Бари открылась выставка «Русская икона: молитва и милосердие»

РИМ, 30 апреля. / ТАСС /. Большая выставка «Русская икона: молитва и милосердие» открылась в понедельник для посетителей в городе Бари на юге Италии. Экспозиция, включающая 36 шедевров древнерусской иконописи, развернута в старинном Свевском замке в рамках официальной программы международного фестиваля «Русские сезоны».

На презентации проекта выступили посол РФ в Ватикане и при Суверенном Мальтийском Ордене Александр Авдеев , бывший посол Италии в РФ и один из инициаторов проекта Антонио Дзенарди Ланди, куратор экспозиции Лилия Евсеева, ведущий сотрудник отдела научных исследований музея имени Андрея Рублева, а также коллекционер и меценат Михаил Абрамов и мэр города Бари Антонио Декаро.

По словам градоначальника, выставка русских икон — одно из главных событий нынешнего года, к которым относятся установление прямого авиасообщения между Бари и Москвой и открытие российского почетного консульства в старой исторической части города. Декаро подчеркнул, что Бари по праву считается важнейшим религиозным центром для православных христиан, «местом пересечения» католичества и православия. Мэр высказал убеждение в том, что выставка в Бари «станет ярким продолжением масштабного международного культурного проекта, помогающего установлению дружеских межконфессиональных и межнациональных отношений и устранению противоречий между христианами Востока и Запада».

Приветственные послания по случаю открытия выставки русской иконы поступили от Ольги Голодец , заместителя председателя правительства РФ , от владыки Илариона (Алфеева), митрополита Волоколамского, председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, от монсеньора Франческо Какуччи, архиепископа-митрополита Бари-Битонто.

Выставка «Русская икона: молитва и милосердие» будет принимать посетителей до 1 июня. Выставка подготовлена московским Музеем Русской Иконы совместно с Музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Акция проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культурного наследия и туризма Италии, а также областного музейного объединения Апулии.