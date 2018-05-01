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Как красота спасала мир
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Как красота спасала мир 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В Москве в Крокус Экспо завершила работу крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса — INTERCHARM Professional. На протяжении многих лет эта выставка сочетает в себе экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий — практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.
На этот раз на INTERCHARM Professional около 40 000 посетителей смогли оценить свыше 500 компаний-участниц с 2500 брендами, где на каждом десятом стенде была представлена иностранная компаний, 12 комплексных профессиональных мероприятий, а также нескончаемый образовательный процесс в виде мастер-классов на стендах участников.
Гости выставки смогли посетить сотни мастер-классов на стендах участников, усовершенствовать мастерство, стать свидетелем различных техник работ и просто получить удовольствие от главной весенней выставки индустрии.
Особое внимание посетителей привлекают профессиональные конкурсы, традиционно проводимые в рамках INTERCHARM Professional, и в первую очередь Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Не обошлось и без традиционного боди-арта, правда, на этот раз эта «дисциплина» была представлена всего лишь одной моделью.
Для того, чтобы было проще понять, как проходил и что из себя представлял апрельский INTERCHARM Professional, «Ридус» приводит подробный фото-отчет по прошедшей выставке:
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