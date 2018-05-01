Выставка «Художественный Пекин» 2018 года открылась для публики

Пекин, 30 апреля / Синьхуа / — Выставка «Художественный Пекин» 2018 года сегодня открылась для публичного посещения. Экспозиция разделена на 4 тематических блока: современное искусство, классическое искусство, дизайнерское искусство, паблик-арт. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Художественный Пекин» 2018 года сегодня открылась для публичного посещения. Экспозиция разделена на 4 тематических блока: современное искусство, классическое искусство, дизайнерское искусство, паблик-арт. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Художественный Пекин» 2018 года сегодня открылась для публичного посещения. Экспозиция разделена на 4 тематических блока: современное искусство, классическое искусство, дизайнерское искусство, паблик-арт. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Художественный Пекин» 2018 года сегодня открылась для публичного посещения. Экспозиция разделена на 4 тематических блока: современное искусство, классическое искусство, дизайнерское искусство, паблик-арт. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)