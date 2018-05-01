Ещё
В Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского 

АиФ Красноярск 56 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В нем будут представлены костюмы оперного певца с мировым именем.
В них артист выступал на лучших сценах Европы. Почти 200 предметов, принадлежащих оперной звезде, в Красноярск отправили родители Дмитрия Хворостовского. В их числе и многочисленные призы и награды. Одна из последних — скрипичный ключ, который в Москве вручили родителям после смерти баритона.
Кстати, в Красноярском краеведческом музее собирать коллекцию, связанную с именем знаменитого земляка, начали еще в 90-х годах. Среди экспонатов есть буденовка, которую маленькому Диме сшила на Новый год его бабушка. А запонку еще одной легенды оперы Федора Шаляпина подарила Дмитрию Хворостовскому одна из поклонниц его таланта. На новодевичьем кладбище они теперь лежат рядом.
Всего в краеведческом музее уже собрано около 600 экспонатов и для них необходимо отдельное помещение. Пока краевые власти выбирают место под музей, часть экспонатов можно увидеть в музее-усадьбе Юдина.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярские СМИ: в интернате ребёнку разорвали послеоперационные швы Красноярцев зовут на бесплатный показ фильмов Темой красноярского детского карнавала в этом году станет фэнтези
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Киноляпы, которые никто не замечал24
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение