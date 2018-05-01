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Парк «Зарядье»
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Парк «Зарядье» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Парк задуман как городская достопримечательность, где прошлое, настоящее и будущее идут рука об руку. На территории парка объекты наследия 16 века соседствуют с современными зданиями и высокотехнологичными аттракционами.
В Медиацентре можно пролететь над Москвой, отправиться в путешествие во времени, увидеть экспозиции главных музеев страны. На парящем мосту — оценить вид на Кремль, на Нижней набережной посидеть у воды, перекусить в кафе или отправиться на речную прогулку. В Заповедном посольстве записывают на лабораторные занятия по биотехнологии и другим наукам, проводят квесты по парку и показывают редкие цветы. В парке есть концертный зал, подземный музей, гастрономический центр и ледяная пещера, а также представлены многие ландшафты и растения, характерные для территории России.
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