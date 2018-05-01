Знай наших. Наградили молодых художников на конкурсе «Таланты Сибири»

В уютном кафе в центре Новосибирска вечером, 26 апреля. Там собрались культурные деятели, представители власти и бизнес-структур, а также любители прекрасного. Там прошла церемония награждения участников регионального конкурса молодых художников «Таланты Сибири».

Благодаря участию в конкурсе юные таланты смогут продвинуться на мировых арт-рынках и стать востребованными.

«Талант — это живой механизм, который требует постоянного развития. Мы решили создать региональный конкурс для молодых художников, чтобы поддержать талантливых творческих людей, ведь юным дарованиям часто не хватает возможностей реализовать весь свой творческий потенциал», сказала Ирина Кузнецова , организатор конкурса, владелица художественной галереи «Фактор».

Во время мероприятия организаторы отметили, что пришлось затратить массу энергии и сил на то, чтобы воплотить планы в реальность.

«Я считаю, что с молодежью нужно тесное сотрудничество, — убежден организатор конкурса, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. — Новосибирск — наша Родина, поэтому мы должны продвигать наших творческих ребят, при этом, не только в России, но и на международном арт-пространстве. А когда люди из разных сфер жизни объединяются, чтобы поддерживать молодежь, создаются значимые для общества проекты».

Конкурс прошел при поддержке Министерства Новосибирской области. На церемонии награждения с напутственной речью финалистам выступил Игорь Решетников , министр культуры Новосибирской области.

«Этот проект — симбиоз бизнеса и государства, -убежден Игорь Николаевич. –Благодаря такому взаимодействию удается находить таланты, которые необходимо продвигать. У государства для этого есть свои площадки, но их очень мало. Именно поэтому очень важно, чтобы бизнесмены были заинтересованы в продвижении юных дарований. Конкурсов для молодых художников у нас практически нет, а каждому молодому творцу важно, чтобы он был известен. Благодаря конкурсу «Таланты Сибири» у наших финалистов появились прекрасные возможности. Ведь теперь о них узнает общественность, государство, а также ценители прекрасного».

За время отборочного тура свои работы прислали около 80 ребят. По словам экспертов, работы современных художников отличаются новизной взглядов и интересными решениями.

«Мир меняется, как и искусство, — убежден Игорь Ельченко, вице-президент творческого союза художников России в СФО. — Это касается и художественного восприятия мира. С одной стороны, мы понемногу уходим от школы профессионалов и теряем фундаментальные навыки. Но, с другой стороны, отход от канонов позволяет современным художникам творить без границ, выражать себя по-новому».

Работы оценивались по трем номинациям — портрет, пейзаж и натюрморт. Строгое жюри с особой тщательностью оценивало работы конкурсантов.

«Хочу сказать честно: я считаю, что ребята не на все 100% отразили в работах свой творческий потенциал. Однако, конкурс состоялся, работы мы отобрали лучшие из лучших, и награды нашли своих победителей», — сказал Владимир Авдеев , член жюри конкурса «Таланты России», член союза художников России.

В региональном конкурсе «Таланты Сибири» в номинации «пейзаж» победила Анастасия Отришко, в номинации «портрет» — Екатерина Бондаренко , в номинации «натюрморт» -Евгения Красноумова. Гран-при завоевал Аржан Ютеев. Победитель Гран-при Аржан Ютеев рассказал о своем участии в конкурсе.

« Я попал на конкурс случайно — знакомая рассказала о нем. Поэтому я заполнил заявку и забыл о ней. Победа в конкурсе «Таланты Сибири» стала для меня приятной неожиданностью. Я считаю, что подобные конкурсы имеют огромное значение для молодых художников. Ведь благодаря этому мы можем развиваться, заявить о себе, повышать свое мастерство. Я очень благодарен организаторам за такую уникальную возможность", — сказал художник из Красноярска Аржан Ютеев.

Аржан Ютеев, победитель конкурса, заключит договор с галереей «Фактор» и студией дизайна интерьеров ArtVision. После этого художника будут продвигать на мировые арт-рынки и проводить его персональные выставки.