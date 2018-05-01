Галерея ХХI века присоединится к акции «Ночь в музее-2018»

19 мая в этом культурном пространстве откроется новая выставка. «Магия театра». Кураторы проекта собираются увлечь посетителей в сладкий плен кулис, познакомив с театральными костюмами из Японии, Китая и других стран, а также показав оригинальные произведения известных театральных художников. Гости «Ночи…» смогут побывать в «Музее истории куклы», прикоснуться к бесценным сокровищам из частных собраний ведущих коллекционеров мира, своими глазами увидеть антикварные вещи и игрушки, многие из которых старше века. Раритеты из Бирмы, Чехии, Италии, Китая, Индонезии максимально приближены к зрителю, они хранятся не в витринах, под стеклом, а открыто, как говорят музейщики, «вживую». Куклы теневого театра оживают в прямом смысле этого слова, они играют в мини спектаклях, причем кукловодами могут стать маленькие посетители галереи. Игра продолжается и в еще одном зале, где живут антикварные и авторские куклы. Здесь можно увидеть французских будуарных красавиц из фарфора и текстиля начала ХХ века. Они использовались для украшения интерьера и лицом походили на своих хозяек или великих русских балерин, вошедших в те времена в моду. Кроме этих томных светских «дам» здесь хранятся авторские игрушки, прикосновение к которым возвращает нас в прошлое. Пространство Галереи на Кременчугской, 22 создано для того, чтобы с головой погрузиться в творческий процесс или совершить путешествие во времени. Здесь несколько залов и уютный холл, где можно ознакомиться с книжными раритетами далеких 60-ых — полистать журналы «Юность» или «нырнуть» еще глубже, в толщу времен, посетив антикварные кладовые.

Театральные куклы из Бирмы, Чехии, Италии, Китая, Индонезии, максимально приближены к зрителю, они хранятся не в витринах, под стеклом, а открыто, как говорят музейщики, «вживую».

Книга как арт-объект Сегодня в Галерее ХХI века проходит выставка «Апрельские Макси Мины», которая продлится до 6 мая. Ее можно осматривать часами, процесс знакомства с экспонатами больше похож на постижение универсальных законов творчества, природы и характера вдохновения, на почти научное исследование «долгого пути от замысла к результату». Причем, «путь» оказывается зачастую не менее интересным, чем сам финал — готовое произведение искусства. Проект «Апрельские Макси Мины» имеет свою историю. «В далекие советские времена апрель традиционно был месяцем книги, именно в апреле в стране проходила знаменитая «Книжкина неделя». Мы решили ее возродить и переосмыслить, соединив книгу, театр, анимацию и авторскую игрушку в одном пространстве», — рассказывает директор зала Галерея ХХI века, куратор выставки, профессиональный художник Елена Борщаговская. Инициативе художников и сотрудников Галереи более 10 лет (напомним, что Галерея ХХI века существует в рамках Объединения «Выставочные залы Москвы» с 2002 года). Каждый год здесь ищут новый поворот любимой темы, в этом году организаторы выставки познакомились с издательским домом «Самокат», художники которого стали участниками проекта. «Апрельские Макси Мины» включают в себя работы трех известных графиков и пяти не менее интересных и знаменитых мастеров –кукольников. Экспозицию дополняют кадры из мультфильмов и предметы быта ХХ века. Загадочное и запоминающееся название «Апрельские Маки Мины» ассоциативно связано с большими и малыми арт-объектами: макси и мини, а по своему звучанию «рифмуется» с именинами. Игра слов становится игрой смыслов, выставка — территорией этой игры, порталом в мир удивительных превращений.

Посетители выставки изучают эскизы и зарисовки художников, сравнивая их с готовыми иллюстрациями в книге. Главное, по мнению кураторов, сам процесс, а не результат.

Первый зал Галереи полностью отдан «Истории старой квартиры», которая строится по законам увлекательного квеста и состоит из вопросов-загадок. Книга с одноименным названием, вышедшая в издательстве «Самокат», оформлена замечательной художницей Анной Десницкой, которая скрупулезно воссоздает пространство типичной коммуналки и пытается рассказать ее столетнюю историю в лицах. «Анна Десницкая прекрасно ориентируется в культурной среде, с которой имеет дело, полностью погружена в материал, что можно заметить, рассматривая ее эскизы, зарисовки и рабочие наброски. Они являются полноправными экспонатами наравне с уже завершенными работами. Собственно именно через них мы узнаем подробности пути от „исходника“ к финальной точке поиска», — продолжает рассказ Елена Борщаговская. Организаторы выставки предлагают маленьким посетителям увлекательные квесты и любопытные конкурсные задания: в специальных тетрадях с графическими изображениями различных объектов, основу которых составляет иллюстративный материал к книге, нужно найти десять отличий или назвать всех жильцов коммунальной квартиры. «История старой квартиры» — это сто лет из жизни нашей страны: события двух мировых войн и время сталинского террора, «сороковые-роковые» и годы послевоенного мирного строительства… День, проведенный на выставке, длится дольше века и наполнен до краев. Кстати, за работу над оформлением книги «История старой квартиры» Анна Десницкая получила в 2017 году «Золотое яблоко» на биеннале в Братиславе. Это одна из самых престижных в мире наград в области книжной иллюстрации.

От рисунков — к куклам Второй зал «Весенних Макси Минов» — это объем и динамика, здесь идет непрерывная демонстрация мультфильма «Два трамвая», в основу которого были положены рисунки Анны Десницкой к знаменитому стихотворению Осипа Мандельштама . Лента идет на большом экране, в то время как на маленьком мониторе показывают механизм ее создания. Здесь можно узнать, как передаются в кадре дождь или порывистый сильный ветер. Эскизы к книге «Зима, когда я вырос» Юлии Блюхер выполнены в черно-белом цвете, что придает им особую глубину и напряженный драматизм. Варвара Помидор (псевдоним художницы из Санкт-Петербурга) оформила книгу об обитателях «Простодурсена», изданную «Самокатом» по норвежским сказкам и сделала это необычайно изящно. Сдержанную графику зала выгодно оттеняют куклы из шерсти, материи, бумаги и других материалов. Они словно сходят с иллюстраций и обретают объем и форму. «Мы подбираем наши игрушки и куклы к рисункам так, чтобы образы совпадали, продолжали друг друга, становились единым целым, — объясняет наш гид по выставке Елена Борщаговская. — Вот невероятные истории из шерсти Ирины Андреевой , работающей в технике валяния. Ведь это настоящие шедевры!» Действительно, куклы Андреевой великолепны и безупречны. Ее очаровательная маленькая героиня всегда в движении, у нее много дел и обязанностей. Но возраст позволяет ей быть беззаботной, беспечной и смешной. Художница «лепит» из шерсти домашний интерьер, предметы быта, забавные мелочи, создают аллегории и даже размышляет над вечными вопросами бытия. «Валенок–мама» кормит своих малышей-«валенят», чудо –дерево дает необычные плоды, из шерстяного радиоприемника вот-вот польются звуки музыки… Предметы и игрушки из мягкого, податливого, теплого материала греют душу, дают ощущение уюта, покоя, гармонии с миром и самим собой.

Предметы и куклы Ирины Андреевой, выполненные из валяной шерсти, дают ощущение уюта, покоя, тепла.

На выставке «Макси Мины» можно увидеть и классических кукол из папье-маше, их сделала театральный художник из Санкт-Петербурга Наталья Крутова. Влюбленные парочки из лоскутков соседствуют с милыми тряпичными дамами и сопровождающими их птицами. Постоянным спутником героев Натальи является лев — символ силы и уверенности в себе. «Небесные воины» Марка Ли Натальи Гапоновой выполнены из грунтованного текстиля и создают особую, как говорят здесь, «литературно — настроенческую среду». Кладовые Галереи ХХI века поистине бездонны. Здесь можно увидеть не только кукол, но и мягкие игрушки, многим из которых почти сто лет. Медведь, набитый опилками, когда-то был экспонатом коллекции самой Екатерины Фурцевой — министра культуры СССР. По замечанию людей близко ее знавших, министр любила игрушки немецкой фирмы Piko и многое сделала для того, чтобы они появились на отечественном рынке.

Медвежонок из собрания министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. «В голове его опилки…», как пел знаменитый мультипликационный персонаж, кстати, тоже медведь.

Уголок творчества Но Галерея ХХI века — это не только выставочное пространство или кладовая раритетов, это живой уголок общения и творчества. Здесь проходят мастер— классы для детей и взрослых по живописи, графике, созданию арт-объектов — книг и открыток. К книге здесь особое отношение — ее изучают и «пишут» на разных носителях и материалах, придумывают и превращают в произведение искусства. Так, простой зонтик может стать «дневником» семьи — в аппликациях, вышивке, рисунках на его поверхности умещается целая жизнь. В галерее установлен офортный станок, который печатает линогравюры. В этой технике можно делать оригинальные поздравительные открытки. В настоящий момент Галерея ХХI века присоединилась к проекту Правительства столицы «Московское долголетие». Здесь открылась «Мастерская художника», где учат основам рисунка людей старшего поколения, для гостей, которым немного за пятьдесят, читают лекции по теории искусства, показывают образовательные фильмы. В планах начать занятия по декоративно-прикладному творчеству.

Директор зала Галерея ХХI века, куратор выставки «Апрельские Макси Мины» Елена Борщаговская рассматривает линогравюры, которые делают вот на этом офортном станке.

Контакты: Галерея XXI века м. «Славянский бульвар», ул. Кременчугская, дом 228 (499) 445-16-50; gallery-XXI@vzmoscow.ru