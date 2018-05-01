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Перформанс Валентина Цзина пройдёт во Владивостоке (18+)
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Перформанс Валентина Цзина пройдёт во Владивостоке (18+) 

Prim.News 16 минут назад
Он состоится 5 мая.
Владивостокский центр современного искусства «Заря» совместно с Владивостокской школой современного искусства пригласил из Германии Валентина Цзина — российского режиссера, перформера и исследователя танца. Подробности.
В эту субботу, 5 мая, в 14:00 Валентин представит для всех гостей центра адаптированную версию своего сольного перформанса, исполненного в Берлине в 2016, идея которого родилась спонтанно:
«Размерность? Грань? Пространство? Белый или черный?
Последний фильм, который я смотрел, рассказывал какую-то историю, но вместо того, чтобы следить за сюжетом, я рассматривал экран телевизора и покрывающую его пыль.
Теперь у меня есть только она и несколько квадратных метров пространства. Я задаю себе вопрос о бренности тела, когда оно взывает к сознанию.
ЧЕЙ ВЗГЛЯД СЛЕДИТ ЗА НАМИ?»
Фото: Alex Apt (Тель-Авив) Дизайн звука: Daniel Williams (Дрезден) Дизайн костюмов: UY (Берлин), Maldoror (Берлин)
Вход свободный. Организаторы обращают внимание на то, что перформанс рассчитан на зрителей старше 18 лет.
Валентин Цзин в своих перофрмансах опирается на техники и основные принципы драматического театра, тхэквондо, буто и горлового пения. Объемы работ Цзина сильно варьируется в масштабе; он работает в контрастном диапазоне форматов — от аскетичных сольных до сложных групповых. Его проекты были представлены различным аудиториям на международном уровне, а в некоторых из них было задействовано до ста человек. По словам Цзина, междисциплинарный диалог в искусстве — это путь вперед. Помимо самого танца, он создал работы в самых различных контекстах: параметрическая архитектура (перформанс для открытия здания, разработанного Захой Хадид), кино (многочисленные роли в течение более десяти лет), современное искусство, театр и новые медиа. Благодаря этому уникальному гибридизированному подходу он пытается раздвинуть границы тела и мышления, будь то собственных, его танцоров или его аудитории. Недавние свои работы Валентин создал в сотрудничестве с различными техно-музыкантами.
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