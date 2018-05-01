«Последний день Помпеи»: все тайны картины Карла Брюллова

Русский художник Карл Брюллов , несомненно, был достаточно уважаем за свое мастерство задолго до создания этого шедевра. Тем не менее, именно «Последний день Помпеи» принес Брюллову без преувеличения всемирную славу. Почему же картина-катастрофа оказала такое влияние на публику, и какие тайны она скрывает от зрителей до сих пор?

Почему именно Помпеи?

В конце августа 79 года нашей эры в результате извержения вулкана Везувий города Помпеи, Геркуланум, Стабии и множество мелких селений стали могилами для нескольких тысяч местных жителей. Настоящие археологические раскопки канувших в Лету местностей начались лишь в 1748 году, то есть за 51 год до рождения самого Карла Брюллова. Понятно, что археологи работали не один день, а несколько десятилетий. Благодаря этому обстоятельству художнику удалось-таки лично побывать на раскопках и побродить по древнеримским улицам уже освобожденным от застывшей лавы. Причем, в тот момент наиболее расчищенными оказались именно Помпеи.

Вместе с Брюлловым там прогуливалась и графиня Юлия Самойлова , к которой Карл Павлович питал теплые чувства. Позже она сыграет в создании шедевра любовника огромную роль да еще и не одну. Брюллов и Самойлова имели возможность увидеть здания древнего города, отреставрированные предметы быта, останки погибших людей. Все это оставило глубокий и яркий отпечаток на тонкой натуре художника. Было это в 1827 году.

Исчезновение персонажей

Впечатленный Брюллов практически сразу взялся за работу, причем, весьма серьезно и основательно. Он посещал окрестности Везувия не единожды, делая наброски для будущего полотна. Кроме того художник ознакомился с дошедшими до наших дней манускриптами, в том числе с письмами очевидца катастрофы, древнеримского политика и писателя Плиния Младшего, дядя которого Плиний Старший при извержении погиб. Конечно, такая работа требовала много времени. Поэтому подготовка к написанию шедевра заняла у Брюллова больше 5-ти лет. Само же полотно, площадью более 30-ти квадратных метров, он создал меньше чем за год. От изнеможения художник порой не мог идти, его буквально выносили из мастерской. Но даже и при такой тщательной подготовке и тяжелой работе над шедевром Брюллов то и дело изменял первоначальный замысел в той или иной мере. Например, он не стал использовать набросок, на котором был нарисовал вор, снимавший украшения с упавшей женщины.

Одинаковые лица

Одна из главных загадок, которую можно обнаружить на полотне, это присутствие на картине нескольких одинаковых женских лиц. Это девушка с кувшином на голове, женщина, лежащая на земле с ребенком, а также мать, обнимающая своих дочерей, и особа с мужем и детьми. Зачем же Брюллов нарисовал их настолько похожими? Дело в том, что натурой для всех этих персонажей послужила одна и та же дама — та самая графиня Самойлова. Несмотря на то, что других людей на картине художник рисовал с обычных жителей Италии, видимо, Самойлову Брюллову, охваченному определенными чувствами, просто нравилось писать.

Кроме того в толпе, изображенной на полотне, можно отыскать и самого живописца. Он изобразил себя тем, кем он и являлся, художником с ящиком, наполненным рисовальными принадлежностями, на голове. Этот метод, как своеобразный автограф, использовали многие итальянские мастера. А Брюллов много лет провел в Италии и именно там обучался искусству живописи.

Христианин и язычник

Среди персонажей шедевра присутствует и приверженец христианской веры, которого легко узнать по кресту на груди. К нему жмется мать с двумя дочерьми, будто ища у старика защиты. Однако нарисовал Брюллов и языческого священника, который стремительно убегает, не обращая никакого внимания на испуганных горожан. Несомненно, христианство в то время подвергалось гонениям и доподлинно неизвестно, мог ли кто-нибудь из приверженцев этой веры находиться тогда в Помпеях. Но Брюллов, стараясь придерживаться документальной достоверности событий, внес в свое произведение и скрытый смысл. Посредством вышеозначенных священнослужителей он показал не только сам катаклизм, но исчезновение старого и рождение нового.