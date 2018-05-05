Уфимский художник — о граффити Мусы Гареева: «Хочу, чтобы картина простояла дольше»

Известный уфимский художник Олег Кайбышев восстанавливает граффити-портрет дважды Героя Советского Союза летчика Мусы Гареева. Времени осталось не так много: нужно успеть ко Дню Победы.

Корреспонденту Ufa1 мастер рассказал, почему картина не прожила и трех лет, что сделали, чтобы на этот раз она простояла дольше, и поделился планами на будущее.

Спешка — не товарищ

Граффити-портрет летчика Мусы Гареева появился на жилом доме на улице Худайбердина в мае 2015 года. Нарисовали его быстро — нужно было успеть к 70-летию Победы. Но спешка сыграла с картиной злую шутку: уже на следующий год стало понятно, что перезимовал портрет плохо — местами краска вздулась и пошла пузырями. Восстановить картину художника просили всем городом.

— И люди писали, и районная администрация обращалась. Мне пришлось все отложить и заняться картиной, ведь портрет нужно успеть закончить к 9 мая, — признается художник. — У меня много проектов в лаборатории современного искусства — готовим в городе несколько арт-объектов, сейчас для них было бы самое время. Придется немного отложить.

Ради работы над восстановлением портрета Гареева художник отказался от всех других проектов

Причину плохого состояния граффити художник понял быстро.

— Мы разбирались, почему так произошло: внизу был слой старой краски, которой окрашивали дом. Если бы более тщательно подошли к подготовке поверхности, рисунок держался бы дольше. Но, к сожалению, на это не было времени, — признался художник. — Обидно, что приходится переделывать.

На этот раз Олег подошел к делу со всей серьезностью: дал указание ЖЭУ тщательно очистить поверхность от старой краски.

— Они прямо «Кархером» смыли все, что отламывалось. И когда краску покупали, и грунтовку, дали им четкий инструктаж — взяли силиконовую, на нее гарантия гораздо больше, рассказали, как правильно готовить поверхность, — рассказывает Олег. — Мне бы хотелось, чтобы картина простояла дольше, но тут сама стена проблемная. Прогнозировать не могу — через год уже станет понятно. Портрет Гагарина, например, пять лет держится, хотя его тоже делали в спешке.

Вот так непрезентабельно выглядел портрет летчика — героя этой зимой

Работа для всех

Как только закончит с портретом летчика Гареева, Кайбышев подарит городу новый грандиозный арт-проект. Он расположится на проспекте Октября, неподалеку от остановки «Железнодорожная больница».

— Ко дню «Тысячи велосипедистов» изобразим велопарад. Сделаем его там, где мы рисовали Уфимский Кремль когда-то, — поделился планами художник. — Эскиза нет: все желающие, взрослые и дети, могут прийти и рисовать вместе с нами.

Как рассказал мастер, бояться, что рисунок не получится, не нужно: прямо на месте он проведет небольшой мастер-класс и научит азам рисования.

Желающие принять участие в рождении нового арт-объекта могут присылать заявки художнику Олегу Кайбышеву на WhatsApp по номеру 8 (927) 3137774.

Осталось совсем немного — портрет должен быть готов к 9 мая