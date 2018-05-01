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Уфимский художник взялся восстановить граффити летчика Мусы Гареева
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Уфимский художник взялся восстановить граффити летчика Мусы Гареева 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
1 мая он прибыл к дому № 4 по улице Худайбердина, где раньше жил летчик-герой, а теперь красуется его портрет, и приступил к работе.
— Сняли рисунок вместе со старым слоем краски, — сообщил Олег на своей страничке в «Инстаграм». — Рисую заново.
Справка
Портрет-граффити «Лётчик Муса Гареев» Олег Кайбышев и его друг Артур Аудис закончили в мае 2015 года к 70-летию Победы. На рисунке — дважды Герой Советского Союза летчик Муса Гареев и его легендарный самолет ИЛ-2. На фоне неба истребители в форме символического числа 70.
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