Уфимский художник взялся восстановить граффити летчика Мусы Гареева

1 мая он прибыл к дому № 4 по улице Худайбердина, где раньше жил летчик-герой, а теперь красуется его портрет, и приступил к работе.

— Сняли рисунок вместе со старым слоем краски, — сообщил Олег на своей страничке в «Инстаграм». — Рисую заново.

Справка

Портрет-граффити «Лётчик Муса Гареев» Олег Кайбышев и его друг Артур Аудис закончили в мае 2015 года к 70-летию Победы. На рисунке — дважды Герой Советского Союза летчик Муса Гареев и его легендарный самолет ИЛ-2. На фоне неба истребители в форме символического числа 70.