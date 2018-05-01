В парке «Сокольники» в Москве откроют выставку каллиграфии, посвященную Дню Победы

Современный музей каллиграфии и конгрессно-выставочный центр столичного парка «Сокольники» с 9 по 31 мая представят уникальную выставку каллиграфических работ, посвященную празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Тема выставки объединила мастеров из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Волгограда и другие. Благодаря им посетители события познакомятся с шедеврами каллиграфии из фондов музея, а также с произведениями известных мастеров, представляющих ведущие школы каллиграфии нашей страны и их учеников», — говорится сообщении.

Большой интерес представляет раздел экспозиции, посвященный истории военных сражений «Гром победы, раздавайся!». Серия композиций была выполнена командой педагогов Центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» (Санкт-Петербург) под руководством Петра Чобитько, председателя правления Национального союза каллиграфов России.

На полотнах представлены сюжеты из истории русского воинства: «Куликовская битва», «Битва на Чудском озере», «Полтавское сражение», «Взятие турецкой крепости Измаил», «Бородинская битва» и другие.

Тема подвига русского воинства, представленная на уникальной выставке каллиграфии, призвана напомнить о славной истории великой России и объединить людей, вызвав чувство гордости за свое Отечество.

Официальное открытие выставки состоится 8 мая в 17:00 (вход свободный). В программе открытия: выступление детского камерного хора Ансамбля песни и пляски имени Владимира Локтева, экскурсия по экспозиции, встреча с каллиграфами.