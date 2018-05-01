Выставка о «героях АТО» спровоцировала стычку в Москве 

В Москве произошла потасовка между казаками и организаторами фестиваля «Муза непокорных». Инцидент произошел возле Сахаровского центра.
Как сообщает РЕН-ТВ, к месту проведения фестиваля съехались представители казачества. Проникнуть внутрь, как планировалось, они не смогли — охрана закрыла двери. Протестующие окружили вход в здание, при этом они называли организаторов выставки «бандеровцами» и кричали: «Позор нацистам».
Фестиваль «Муза непокорных» позиционируется организаторами как независимое гражданское искусство. Но противники мероприятия утверждают, что на фестиваль должны приехать украинские неонацисты, которые расскажут собравшимся о «подвигах» добровольческих батальонов в Донбассе, пишут "Известия".