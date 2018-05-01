Выставка о «героях АТО» спровоцировала стычку в Москве

В Москве произошла потасовка между казаками и организаторами фестиваля «Муза непокорных». Инцидент произошел возле Сахаровского центра.

Как сообщает РЕН-ТВ, к месту проведения фестиваля съехались представители казачества. Проникнуть внутрь, как планировалось, они не смогли — охрана закрыла двери. Протестующие окружили вход в здание, при этом они называли организаторов выставки «бандеровцами» и кричали: «Позор нацистам».