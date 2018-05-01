В Петербурге прошел аукцион в поддержку «Антон тут рядом» 

Аукционный дом Phillips и российские художники провели благотворительный аукцион в поддержку центра «Антон тут рядом».
На сайте «Антон тут рядом» представлен каталог аукционных лотов. Участниками проекта стали художники Ольга Тобрелутс, Олег Доу, Александр Дашевский, Олег Маслов, Георгий Острецов, Леонид Цхе и Анатолий Белкин. Также можно приобрести картины студентов центра — Николая Толоконникова, Дениса Сироткина и Михаила Гавричикова.
Аукцион проходил с 2 по 30 апреля. Таким образом организаторы надеются максимально распространить информацию о необходимости помощи и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.