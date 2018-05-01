В Петербурге прошел аукцион в поддержку «Антон тут рядом»

Аукционный дом Phillips и российские художники провели благотворительный аукцион в поддержку центра «Антон тут рядом».

Аукцион проходил с 2 по 30 апреля. Таким образом организаторы надеются максимально распространить информацию о необходимости помощи и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.