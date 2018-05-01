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Интернет-аукцион вещей и предметов искусства из собрания Рокфеллеров начался в Нью-Йорке
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Интернет-аукцион вещей и предметов искусства из собрания Рокфеллеров начался в Нью-Йорке 

ТАСС 40 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Интернет-распродажа вещей и предметов искусства из собрания Дэвида (1915-2017) и Пегги Макгрэт (1915 — 1996) Рокфеллеров началась во вторник по инициативе аукционного дома Christie's. Как сообщила его представитель корреспонденту ТАСС, на интернет-аукцион, результаты которого будут подведены в течение трех дней — 9,10 и 11 мая — выставлены около 600 лотов.
Наибольший интерес у любителей искусства, как ожидают организаторы аукциона, вызовут работы французского пост-импрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901), художника-символиста Жана Эдуара Вюйара (1868-1940), одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане (1832-1883), а также японская графика ХIХ века, которую собирала мать Дэвида Рокфеллера Эбби Олдрич Рокфеллер. На торги выставлены, помимо прочего, картины и гравюры английских, французских и китайских художников, акварели с изображением лондонских достопримечательностей, фигурные каминные решетки, мейсенский фарфор и английская серебряная посуда, украшения и мебель — от миниатюрной модели парового трактора до скульптуры св. Губерта работы фламандских мастеров ХVII века, от зеркал и мебели времен британского короля Георга III до бессарабских, марокканских и турецких ковров ХIХ-ХХ веков.
Дэвид Рокфеллер — внук Джона Рокфеллера (1839-1937), создателя нефтяной компании Standard Oil и одного из первых в США долларовых миллиардеров. По окончании Гарвардского университета Дэвид Рокфеллер около 35 лет проработал в банке Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился с J. P.Morgan. Он возглавлял Рокфеллеровский университет и совет директоров Музея современного искусства в Нью-Йорке, был председателем влиятельной неправительственной организации Совет по международным делам. Его супруга — Пегги Макгрэт Рокфеллер, которая занималась вопросами сохранения природы, возглавляла Фонд американских сельхозугодий и была в числе учредителей Фонда сохранения биоразнообразия на побережье штата Мэн.
У Рокфеллеров было шестеро детей, 10 внуков и столько же правнуков. В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США, Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд
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