В Дендропарке открылась выставка из 72 фотографий птиц и животных за трапезой

В Дендропарке открылась выставка «Игры при столе» екатеринбургского фотографа Алексея Рагозина, успевшего запечатлеть местных птиц и животных за трапезой. Здесь представлено 72 фотографии, на трёх из которых можно увидеть и самого фотограф. Заснять его за работой успели Александр Туманов и Эмилио Газиянц. На открытии выставки присутствовало около 50 человек, но стенды с фотографиями никогда не оставались без внимания — посетители парка останавливались у ярких снимков с грызунами и птицами.

— На выставке фотографии, сделанные за последний год. Но это малая часть. У меня в день получается от 200 до 1000 фотографий. Всегда проблема с выбором, что выставлять, — рассказал Е1.RU Алексей Рагозин.

Сам Алексей Рагозин называет себя прохожим, который пользуется фотоаппаратом. Он рассказал, что практически никогда не едет делать снимки специально, и именно поэтому все кадры получаются настолько живыми. А на случай, когда может быть пойман удачный момент, в кармане у Алексея всегда есть орехи: их едят и белки, и птицы.

Увидеть эти и многие другие снимки вживую можно будет до 18 мая.

Алексей Рагозин — эксперт в общении с животными и птицами. Они и впрямь ему позируют. В марте одна из таких работ Алексея стала лучшей фотографией марта по версии читателей Е1.RU.