Большая часть экспонатов музея Этьена Террюса в Эльне оказалась подделками

Руководство Музея Этьена Террюса во французском Эльне вынуждено признать, что 82 из 140 экспонатов музея являются подделками. Музей Террюса — одна из главных достопримечательностей городка Эльн в регионе Лангедок-Руссильон, где один из основоположников фовизма Этьен Террюс (1857–1922) родился и провел большую часть жизни. В этом году музей закрылся на реставрацию и реорганизацию, в ходе которых к исследованию коллекции был привлечен искусствовед Эрик Форкада, который сразу же заметил хронологические несоответствия в ряде экспонатов музея (например, на некоторых пейзажах были изображены здания, построенные уже после смерти Террюса). Форкада пригласил коллег, которые и признали 82 работы— картины, акварели и рисунки — подделками. Некоторые из них были приобретены музеем в последние годы в Эльне, другие являлись пожертвованиями меценатов или долгосрочными музейными займами. Из покупок, сделанных в 2014 году, только одна получила сертификат подлинности. По оценкам музея, общий ущерб составляет около €160 тыс. Новость была оценена мэром Эльна как «катастрофа для муниципалитета». К расследованию дела о приобретении фальшивок уже подключилась местная полиция.