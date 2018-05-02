Начало последнего весеннего месяца порадует жителей Самары не только теплой погодой

Театр драмы «Камерная сцена» представит премьеру спектакля «Однажды в Ежкиных Кошках, или Переживательная история со счастливым концом» Фото: театр драмы «Камерная сцена» Жанр классическая драма

14+

Почти рождественская сказка по пьесам Ксении Драгунской Владимира Лидского о выдуманной деревне, в которой у детей нет пап. Но ведь они должны быть. В финале пьесы под ликующие аплодисменты зала целый полк подтянутых мужчин появится на сцене.

Театр драмы «Камерная сцена»

6 мая в 18:00 К великому празднику День Победы Самарский театр юного зрителя покажет театральную постановку легендарного «Василия Теркина» Жанр драма

12+ Фото: Самарский ТЮЗ Лауреат разнообразных премий, трогательная и сильная постановка на военную тематику с остроумной сценографией и почти всей самартовской труппой давно завоевала любовь зрителей. Спектакль впервые был поставлен к 60-летию Победы.

СамАрт

3 мая в 18.00 4, 5, 7 мая в 14.00 8 мая в 14.00 и 18.00 Театр «Самарская площадь». Спектакль «Женитьба» Жанр драма

12+ Фото: Театр «Самарская площадь»

Есть ли в отечественном классическом репертуаре комедия более любимая и востребованная, чем гоголевская «Женитьба»? Возможно, только его же «Ревизор». Эти комедийные шедевры драматургии любят и режиссёры, и актёры, и зрители. «Женитьба» — грустно-комическая история про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты.

Театр «Самарская площадь»

6 мая в 18.00 Театр «Самарская площадь». Спектакль «Любовные письма»

Жанр драма

16+ Фото: театр «Самарская площадь»

Пьеса американского драматурга Альберта Гурнея, написанная в середине двадцатого века, в свое время была очень популярна. История любви в письмах, которые пишут друг другу на протяжении всей жизни Энди и Мелисса, трогательна до слез. История о любви и … безнадежности. А может, о надежде? Это и предстоит решить зрителю.

Театр «Самарская площадь» 6 мая в 18:00 Премьера оперетты по произведениям Шостаковича на сцене самарского театра оперы и балета «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или Квартирный вопрос их испортил».

Жанр оперетта

12+ Фото: Самарский театр оперы и балета

Мировая премьера оперетты, собранной из разных произведений Шостаковича

Единственную свою оперетту «Москва, Черемушки» Дмитрий Шостакович написал в 1958-м. Сюжет оперетты типично советский. В нем рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в знаменитые «хрущевки». Не обходится, конечно, без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому «великому переселению. Оперетту на тему „квартирного вопроса“ регулярно ставят и сейчас. Но главный режиссер Самарского театра оперы и балета Михаил Панджавидзе пошел дальше: к номерам из „Москва, Черемушки“ он присоединил „Торжественную увертюру“, Третью симфонию, „Песню о встречном“ и фрагменты из балета Шостаковича „Барышня и хулиган“.

Самарский театр оперы и балета

3 мая в 18.30 Спектакль только для женщин „Ladies’ Night“.

Жанр драма

16+ Фото: Самарский театр драмы им. Горького

Простая история о том, как несколько работяг решили стать стриптизерами

Самарский театр драмы им. Горького

4 мая в 18:00 Спектакль «Касатка»

Жанр классическая драма

16+

Фото: Самарский театр драмы им. Горького Дать волю чувствам или сохранить привычный комфорт? Жизнь героев комедии Алексея Толстого «Касатка» непредсказуема. Случай, судьба или воля человека? Что руководит жизнью человека, когда нужно сделать выбор?

Самарский театр драмы им. Горького

2 мая в 18:00 Любопытная премьера спектакля «Филумена Мартурано»

Жанр комедия

16+

Фото: театр «Самарская площадь» Одна из самых успешных и известных пьес итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Действие происходит в Неаполе. Успешный предприниматель дон Доменико Сориано когда-то взял в свой дом проститутку Филумену Мартурано. После смерти жены хозяина Филумена надеялась, что дон Доменико женится на ней. Но этого не произошло. Она так и осталось в его доме в роли любовницы. Кроме того, Филумена контролировала работу его фабрик и магазинов, пока сам хозяин где-то развлекался. Хитрая любовница решила положить конец своему бесправному положению, притворившись смертельно больной. На «смертном одре» она просит священника исполнить последнее желание и сочетать её узами брака с доном Сориано. Доменико соглашается. Став законной женой, Филумена моментально выздоравливает. Доменико понимает, что его обманули. В ярости он клянётся, что не пожалеет ни денег, ни сил, чтобы уничтожить и раздавить обманщицу… Стоит посмотреть.

Театр «Самарская площадь»

4 мая в 18:30 Балет польского композитора Б. Павловского «Белоснежка и семь гномов» — подарок Самарского театра оперы и балета самым маленьким зрителям.

Фото: Самарский театр оперы и балета Старинная волшебная сказка братьев Гримм звучит особенно проникновенно в изложении балетмейстера Георгия Касаткина. Знакомый с детства сюжет о юной красавице, дочери короля, которую надменная колдунья мачеха изгоняет из дома, становится историей о дружбе и верности. Ведь никакие козни не победят любовь.

Самарский театр оперы и балета

5 мая в 11 часов

Кукольный спектакль «Дюймовочка» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена юные зрители могут посмотреть в Самарском театре кукол «Лукоморье». Фото: Самарский театр кукол «Лукоморье»

Сюжет сказки известен каждому ребенку. Тем не менее, и дети, и взрослые с удовольствием вспомнят, как крошка-девочка проходит через множество испытаний. И за свое доброе сердце получает награду. Конечно, главная тема спектакля — это любовь.

Самарский театр кукол

6 мая в 10:30 Самарских меломанов в начале мая ждут два грандиозных события.

В самый теплый месяц весны в Самару приедет группа God Syndrome. Концерт пройдет при поддержке группы IRA. Фото: пресс-служба группы IRA God Syndrome — группа, сочетающая в своей музыке самые сильные стороны американского, шведского и польского дэт-метала. Коллектив образован в Самаре в 2011 году стараниями гитаристов Сергея Аксёнова и Виталия Мицека.

В последний раз группа God Syndrome выступала в Самаре в сентябре 2016. Это был отличный концерт.

КРЦ Звезда

5 мая в 20:00 Концерт российской экспериментальной электронной группы IC3PEAK Фото: пресс-служба группы IC3PEAK

Необычная аудиовизуальная эстетика ждет самарских меломанов. На сцене КРЦ «Звезда» выступят легенды российского электронного звука — московская группа IC3PEAK. Сет-лист из первого русскоязычного альбома под названием «Сладкая жизнь» наполнит сердца и тела поклонников сладкой танцевальной истомой.

IC3PEAK

КРЦ Звезда

11 мая в 20:00 Ценители прекрасного также могут порадовать себя в мае. В Самаре открылись замечательные выставки известных художников.

17 апреля в галерее «Вавилон» состоялось открытие персональной выставки члена Санкт— Петербургского отделения Союза художников России Анны Германовны Виноградовой «Образы вне времени». Название говорит само за себя. Полотна будто вышли из позапрошлого века. На выставке представлены пейзажи, натюрморты и большеформатные сюжетные работы художника. Все картины написаны в классическом реализме. Фото: пресс-служба выставки «Образы вне времени» ТЦ «Вавилон»

Выставка продлится до 31 мая Выставка картин Сергея Строганова «Отражения».

Жанр классическое искусство, графика Фото: Самарский художественный музей

19 апреля в Самарском художественном музее открылась выставка «Отражения». На ней представлены впечатляющие по своим образам и мастерству исполнения работы московского художника-анималиста Сергея Строганова. Основу выставки составляют великолепные иллюстрации к наиболее известным басням Эзопа и Лафонтена, часто использовавших в качестве персонажей животных и птиц, аллегорически перенося на них поступки и пороки людей. Все работы, представленные на выставке, выполнены исключительно в карандаше, часть из которых представлена в модном в настоящее время направлении — гиперреализме. Оторвать взгляд от волшебно-завораживающих полотен просто невозможно.

Самарский художественный музей.

Выставка продлится до 28 мая.

Историческая выставка «Оружие победы»

Жанр исторические Фото: СОУНБ

13 апреля в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках выставочно-экскурсионного проекта к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне открылась комплексная историко-документальная выставка «Оружие Победы».

Самарский художественный музей.

Выставка продлится до 28 мая.

Историческая выставка «Оружие победы»

Жанр исторические Фото: пресс-служба ИКМ им. Алабина

13 апреля в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках выставочно-экскурсионного проекта к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне открылась комплексная историко-документальная выставка «Оружие Победы».

Место проведения Историко-краеведческий музей им. Алабина

Выставка продлится до 13 мая.

Приятного времяпрепровождения!