«Татарстан залит солнцем». Художник о цвете республики

Член Союза художников РФ Рамин Нафиков — человек мира: родился в Казани, но уже 27 лет живёт на две страны — Россию и Латвию. Его картины выставляются в Казани, Москве, Риге, Петербурге, Лондоне, Инсбруке, Вене, Риме и других городах.

В ком много агрессии?

Венера Вольская, «АиФ-Казань» : Рамин Канафиевич, ваш отец, заслуженный художник Татарстана, работает в реалистичном стиле, как и подавляющее большинство мастеров в советское время. А вы выбрали современное искусство, которое немногие понимают. Почему не стали писать портреты и пейзажи?

Рамин Нафиков: Во время обучения в художественном училище я писал только это, но постепенно, по мере профессионального развития пришёл к тому, что пишу сейчас. Это естественный органичный путь, и работа художника над картинами аналогична научному труду учёного, который постепенно углубляется в разрабатываемый им материал и таким образом приходит к своему стилю. Создавать его из соображений востребованности означает плодить пустые работы.

— В какой момент вы поняли, что станете художником?

— Мне кажется, что я родился с этим пониманием, потому что, сколько себя помню, всегда хотел стать художником.

— Если бы вы нарисовали Татарстан в целом, какого оттенка он бы был на картине?

— Он был бы залитым солн­цем, много жёлтого, зеленого и голубого. Я ездил на машине от Риги до Казани, и почти весь путь примерно одинаково унылый: ровная местность, то леса, то поля. Но как только въезжаешь в Татарстан, открываются волжские просторы, перепады высот. Леса очень светлые, трещат от сухости. А в Прибалтике они темноватые, влажные, везде мох.

Казань внешне похорошела, «подчистилась». Раньше кошмарная грязь встречала уже возле вокзала, каждый раз несколько дней отходил от шока. А сейчас здесь совсем по-другому. Видны усилия казанцев и руководства республики и города. Жаль только, утеряны многие оригинальные здания старой Казани и на их месте построены новоделы.

Культура для нации — что школа для ребёнка

— В Латвии много сохранилось старинных зданий?

— Я думаю, все. Даже в Юрмале, где много деревянных дачного типа домов, очень строго следят за тем, чтобы собственник восстанавливал эти дома точно такими же. Хотя никакой архитектурной ценности они, на первый взгляд, не представляют, но город они сохраняют именно таким, каким он был. Отдельная тема — заборы, эта ужасная мода на профнастил у нас. Они сильно портят внешний облик. В Латвии же законодательно закреплено, что ограждения не должны быть сплошными. Между досками закладываются щели определённого размера. Всё, что за ограждением, должно хорошо просматриваться.

И знаете, вид совсем другой — видно архитектуру, декоративную зелень, присутствует воздух, в конце концов. Очень созвучно философии демократии, открытости. Кстати, проезжал я как-то по Рублёвке. Давно хотел туда попасть, думал, поразит эстетикой, ведь там живут богатейшие люди. В итоге увидел 6-метровые заборы — некоторые с колючей проволокой! — и асфальтовую дорогу в заплатках.

— А Рига в каких цветах бы воплотилась?

— Она пасмурная, но не серая. Уютная, не бликующая, потому что нет выжигающего солнца, всё цельно и мягко. У нас же — контраст солнца и тени.

То же и в характерах. В татарстанцах, как и в россиянах в целом, много скрытой агрессии. А латвийцы намного сдержаннее и толерантнее. Там стараются не заходить на «территорию» другого человека, не стремятся пройтись по личности. Выходя на улицу, чувствуешь себя комфортно, потому что не ожидаешь никакой агрессии и хамства. Это и в самом деле сильно облегчает жизнь. У нас же можешь нарваться на это в любой момент.

— Вы назвали одну из своих выставок «Внутренняя Булгария». Почему?

— Для меня Булгария — это что-то родное, счастливое. Суть, начало всего. Это как культура, на которой воспитывался в детстве — все следующее на нее наслаивается. Это ёмкое название для всех моих картин.

— Но с первого взгляда в коллекции не усматривается чего-то булгарского. Вот картина «Инфанта» — это же европейский образ.

— Образ да, но важны краски, оттенки, ощущения. Суть в них. Вот за это не люблю давать названия работам — они насаждают восприятие, а не рождают его у зрителя.

— А вообще нужно искусство? Может, в кризис о пище лучше думать?

— Может, и лучше, но поздно пить «Боржоми» (смеется). Люди всегда хотели хлеба и зрелищ. И стремление к зрелищам поощряется. В футбол и хоккей государство ой-ой-ой как вкладывается. Если бы такое же отношение было к науке и культуре, для нации это было бы гораздо полезнее. Эти две сферы, как школа для ребенка — они как минимум формируют личность (нацию), делают ее конкурентоспособной, интересной для мира и комфортной для жизни внутри.

— Что нужно изобразительному искусству в РТ в первую очередь?

— На пользу пошли бы новые современные выставочные пространства. Возможность экс­понироваться стимулировала бы молодых художников. Плюс кто-то должен периодически покупать картины у всех художников, будь это государство или какие-то частные, смежные с ним структуры, как это сейчас происходит в спорте. Это, мне кажется, вполне реально. Это создаст и бесценные коллекции для будущих поколений, и послужит развитию искусства сегодня.

Дверь в мировое искусство

— На расстоянии многое видится иначе. Что вас расстраивает в нынешней России?

— В сегодняшнем мире искусство глобально, как и наука. Для развития искусства необходима демократия. А наша страна закрывается от остального мира. Судя по тренду, и Интернет скоро окажется суверенным.

Но хуже-то от изоляции будет не миру, а нам. Обязательно должна быть открыта дверь в мировое искусство. Нам должны быть доступны лучшие образцы, и мир должен видеть нас. Именно этому способствуют соцсети, в частности, Facebook.

— Тема, которая не сходит с экранов телевидения и страниц газет, — санкции. Все озабочены вопросом: как наказать Америку?

— Как бы не оказалось так, что снова накажем самих себя. Запретив импорт продуктов, как это было в прошлые санк­ции, в итоге получили рост цен. А к чему мы придём, запретив их лекарства? Ведь это то, что лично коснётся каждого. Мне кажется, что все наши контрсанции оборачиваются против нас же самих.

Хотелось бы, чтобы этого не повторилось. Чтобы противостояния закончились, как и нагнетание военной истерии. Наступил мир в головах и на деле.