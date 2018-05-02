Экспонаты Военно‐технического музея отправятся на парады Победы в города Подмосковья

Более 50 экспонатов Военно‐технического музея каждый год участвуют в парадах ко Дню Победы в городах Подмосковья. Этот год не станет исключением. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства культуры Московской области.

Среди экспонатов, «путешествующих» по региону отметили легендарный ГАЗ М1, боевую подругу «Катюшу» на базе ленд-лизовского Студебеккера и другую отечественную технику и технику стран — союзниц антигитлеровской коалиции.

По словам министра Московской области Оксаны Косаревой, особым интересом у жителей и гостей Подмосковья пользуются Военно-технический музей, Музей военной техники Вадима Задорожного и Музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.

В преддверии 9 мая музей Победы запустил тематические электрички в Подмосковье, рассказывающие о городах‐героях. В каждом поезде будут вагоны с плакатами об истории и героях Москвы в годы Великой Отечественной войны.