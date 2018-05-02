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Актуальное искусство: контексты и интерпретации. Открытая дискуссия в PERMM.
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Актуальное искусство: контексты и интерпретации. Открытая дискуссия в PERMM. 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Музей PERMM приглашает студентов ВУЗов гуманитарных и технических направлений, а так же всех желающих, принять участие в открытой дискуссии по мотивам выставки Ивана Горшкова «Утопия драконов. Драконы оставили свое жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах», которая состоится 3 мая.
Вас ждут размышления о многообразии интерпретаций арт-объектов актуального искусства, о балансе и дисбаланса противоположностей. Ситуация, когда «у каждого свое искусство» делает искусство ближе и понятнее для окружающих или, напротив, неоднозначные трактовки арт-объектов путают сознание? Кто создает смыслы в современном художественном процессе: художник, куратор, критик или публика? Эти и другие вопросы разберут участники дискуссии совместно с модераторами — Юлией Журавлевой, доцентом кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий философско-социалогического факультета ПГНИУ, и Александром Заякиным, старшим преподавателем кафедры философии и права ПНИПУ.
Дискуссия начнется в 19.00.
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