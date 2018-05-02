Волгоградские художники перед матчем «Ротора» напишут онлайн-картину

Перед вторым тестовым матчем на стадионе «Волгоград Арена» художники в режиме реального времени нарисуют огромную картину.

— Мы будем работать на спрессованной фанере размером 1,20 на 2 метра, — рассказывает руководитель студии 3D-живописи, скульптуры и декора Сергей Давыдов . — Мы не готовили сюжет заранее — все будет создаваться здесь и сейчас. Конечно, главной темой станет футбол. Но что конкретно появится на холсте, мы еще не знаем.

Писать картину под открытым небом трое волгоградских художников начнут в ближайшее время.

— Болельщики «Ротора» на холсте, скорее всего, не появятся — рисовать людей очень долго, — добавляет Сергей Давыдов.

В 17:00 на «Волгоград Арене» начнется второй тестовый матч. Волгоградский «Ротор», одержавший красивую победу на домашнем поле и проигравший в Нижнем Новгороде, встретится с командой «Крылья советов». За ходом матча следите на нашем сайте.