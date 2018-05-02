Кубанский казачий хор даст концерт в честь Дня Победы 

Гостями станут ветераны, действующие офицеры различных частей, а также курсанты военных училищ. «В этот день в холле и фойе Дома Кубанского казачьего хора развернутся выставки из музея боевой техники разных лет и экспонаты поисковых групп. Центральная экспозиция будет символизировать Вечный огонь в честь павших воинов. Здесь же гости смогут оставить свои несколько слов в Книге памяти, — цитирует Комсомольская правда пресс-службу краевого министерства культуры. Кубанский казачий хор исполнит знаменитые военно-патриотические композиции. Дирижировать хором и оркестром будет сам казачий маэстро Виктор Захарченко.