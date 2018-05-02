В Подмосковье работает 40 музеев военно‑исторической тематики

Порядка 40 музеев военно-исторической тематики работают в Московской области, особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуется Военно-технический музей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Великая Отечественная война изменила привычный ритм работы музеев и усадеб Московской области. С первых дней войны многие сотрудники уходили на фронт, оставшиеся в тылу проводили просветительскую и агитационно-массовую работу среди населения и бойцов Красной Армии, участвовали в сооружении оборонительных укреплений, эвакуации экспонатов в центр страны», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По ее словам, в подмосковных дворцах размещались медсанбаты и госпитали. Некоторые усадьбы оккупировали фашисты. Многие сотрудники музеев погибли в боях под Москвой.

«Мы бережем память о наших коллегах, рассказывая о Великой Отечественной войне в восстановленных после нее музеях и в новых, созданных уже в ХХI веке», — подчеркнула министр.

Косарева добавила, в регионе работают 40 музеев военно-исторической тематики. Особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются Военно-технический музей, Музей военной техники Вадима Задорожного, Военно-исторический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», мемориал «Рубеж обороны 28 воинов-панфиловцев» в Волоколамском районе, Музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.