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Омский художник создаст куклы для Губернского театра
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Омский художник создаст куклы для Губернского театра 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Художник создаст куклы для первого кукольного спектакля в Губерноском театре. Режиссировать постановку будет Евгений Ибрагимов, а сценографом станет лауреат премии «Золотая маска» Эмиль Капелюш.
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