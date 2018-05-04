Музей США продаст картины белых людей, чтобы купить рисунки темнокожих

Несколько экспонатов, авторами которых являются белые мужчины, выставит на аукцион Балтиморский художественный музей. На вырученные деньги заведение приобретет работы афроамериканцев, сообщило издание Dazed.

Такую инициативу предожил директор музея Кристофер Бедфорд. Он решил разнообразить коллекцию выставки, поскольку большая часть населения — темнокожие люди.

Очень важно, чтобы наша коллекция отражала общество, которому служит

— Кристофер Бедфорд.

По его словам, выручка от аукциона должна составить порядка 12 миллионов долларов. Самая дорогая работа из представленных на аукционе принадлежит Энди Уорхоллу — ее стоимость оценивается в 3 миллиона долларов.