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Музей США продаст картины белых людей, чтобы купить рисунки темнокожих
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Музей США продаст картины белых людей, чтобы купить рисунки темнокожих 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько экспонатов, авторами которых являются белые мужчины, выставит на аукцион Балтиморский художественный музей. На вырученные деньги заведение приобретет работы афроамериканцев, сообщило издание Dazed.
Среды выставленных на продажу работу будут картины Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Франца Кляйна.
Такую инициативу предожил директор музея Кристофер Бедфорд. Он решил разнообразить коллекцию выставки, поскольку большая часть населения — темнокожие люди.
Очень важно, чтобы наша коллекция отражала общество, которому служит
— Кристофер Бедфорд.
По его словам, выручка от аукциона должна составить порядка 12 миллионов долларов. Самая дорогая работа из представленных на аукционе принадлежит Энди Уорхоллу — ее стоимость оценивается в 3 миллиона долларов.
Специалисты из испанской компании Factum Arte смогли реконструировать живопись Винсента Ван Гога и Яна Вермеера при помощи медицинского 3D‐сканера и большого объема данных о потерянных полотнах.
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