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«Железный человек» покружил в Дубае
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«Железный человек» покружил в Дубае 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Глава британской компании Gravity Industries Ричард Браунинг продемонстрировал в Дубае свой костюм «Железного человека», с помощью которого можно летать. Об этом сообщает Arabian Business.
Видео доступно на YouTube. На кадрах видно, что мужчина сделал круг над парковкой.
Возможности костюма были показаны посетителям выставки GISEC. С его помощью можно взлетать в вертикальном положении, скорость и направление полета контролируется при помощи рук. «Железный человек» идет в комплекте со шлемом, который показывает пилоту уровень топлива, имеет датчики безопасности полета, а также Wi-Fi.
Костюм под названием Daedulus Mark I позволяет развивать скорость в несколько сот километров в час. Он оснащен несколькими керосиновыми двигателями. Ранее Браунинг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса, развив при помощи него скорость в 51,5 километра в час.
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