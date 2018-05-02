Какую роль сыграли старообрядцы в жизни Исаака Левитана?

Казалось бы, какие связи могли быть между великим русско-еврейским живописцем Исааком Ильичем Левитаном (1860-1900) и старообрядцами — ревнителями древней веры? И тем не менее, контакты со ними сыграли ключевую роль в жизни и творчестве художника.

В 1885–1886 годах Левитан принял предложение В. Д. Поленова поработать в качестве декоратора в Частной опере знаменитого мецената-старообрядца Саввы Мамонтова (1841-1918). Левитан создал декорации к «Русалке», «Снегурочке», «Жизни за царя» и некоторым другим операм. В этом качестве он проработал совсем недолго, однако, дружба с другими художниками из мамонтовского окружения продолжалась у него до конца жизни.

В 1892 году, когда по новому указу все евреи должны были покинуть Москву, о том, чтобы Левитану было разрешено проживать в столице хлопотал сам основатель Третьяковской галереи, Павел Михайлович Третьяков (1832-1898). Позднее Третьяков неоднократно приобретал у Левитана его полотна для своей галереи, а также состоял с ним в деловой и дружеской переписке.

Левитан и Сергей Морозов

Однако, на этом контакты Левитана со старообрядцами не заканчиваются. Особенно важную роль в биографии художника сыграли его дружба с Сергеем Тимофеевичем Морозовым (1860-1944), предпринимателем из знаменитой старообрядческой семьи. Ряд источников сообщает о том, что к концу 1880-х Исаак Левитан и Сергей Морозов были уже близкими друзьями. Морозов восхищался талантом Левитана. Приблизительно в это время он, не состоявшийся как художник, передал в безвозмездное пользование бездомному на тот момент Левитану помещение своей мастерской в Москве. Позднее он отдал ему и жилой флигель в котором находилась мастерская. Кроме того, незадолго до смерти, летом 1899 года Левитан также проживал в усадьбе Сергея Морозова в Звенигородском уезде. По мнению исследователей, «годы, прожитые Левитаном во флигеле Сергея Морозова, были самым плодотворным и благополучным периодом его жизни. В этом скромном домике им были написаны почти все лучшие картины, здесь он превратился в великого мастера пейзажа, стал академиком, познал радость преподавания и переживаний за успехи учеников, став руководителем пейзажного класса. Его мастерская стала местом встреч не только с многочисленными друзьями-художниками и учениками, но и с почитателями его таланта, с выдающимися деятелями культуры, в числе которых Ф. Шаляпин и К. Тимирязев».

Левитан в Плёсе

Со старообрядческой церковью и общиной города Плёса (Приволжский район Ивановской области) связана история создания нескольких полотен и этюдов, в том числе и самой знаменитой его картины — «Над вечным покоем». Художник посетил эту местность несколько раз с 1888 по 1890 год. Изображенная на полотне церковь Петра и Павла, по некоторым данным, была построена в 1645 году. Петропавловская гора, на которой находилась церковь, сейчас носит имя художника. По сообщению музы художника, Софьи Петровны Кувшинниковой, она и Левитан посетили церковь во время богослужения: «Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе, а в довершение впечатления в углу появились вдруг три древних старухи, точно сошедшие с картины Нестерова. Их фигуры в черных платках и старинных темных сарафанах странно мелькали в голубоватых волнах ладана. Истово крестились они двуперстным знамением и клали низкие, глубокие поклоны. Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в этой церкви, были когда-то венчаны, и очень ее почитали…».

Левитан вмешивается в жизнь старообрядческой семьи

Но и это был не последний контакт художника с местными старообрядцами. Кувшинникова вспоминает: «Другая картина „Золотой Плес“ была написана около того же времени и при довольно необычайных условиях. Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам приходилось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком по вечерам, и вот, бывало, я брожу с ней в подгородной рощице, а Левитан сторожит нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городом. Здесь подметил он и мотив „Золотого Плеса“, который потом каждое утро стал писать, наполняя запас впечатлений своими наблюдениями по вечерам».

Левитан в воспоминаниях Л. П. Смирнова

Подробнее об этой драматической истории, в ходе которой Левитан вмешался в судьбу местной старообрядческой семьи и помог женщине бежать от нелюбимого мужа, пишет краевед Л. П. Смирнов (также выходец из старообрядческой семьи). По его сведениям, эту старообрядку звали Анна Александровна Грошева . Выданная замуж за молодого купца-старообрядца Ксенофонта Максимовича Грошева, переселившегося из одной окрестной деревни в Плес, она принадлежала к тому же самому согласию, что и она. Жизнь в семье мужа оказалась для нее невыносима, и, в значительной степени под влиянием общения с Кувшинниковой, она действительно бросила мужа и бежала от него в Москву. Так Левитан невольно оказался напрямую вовлеченным в разлад в одной их старообрядческих семей города Плеса. Смирнов также развенчивает слух о том, что во время жизни в городе Левитан снимал зал для живописных работ в доме вышеуказанного купца Грошева. По его мнению, этот слух совершенно не основан на фактах, а сам К. М. Грошев (которого Смирнов хорошо знал лично) «отдать зал своего дома „жиду“… никак не мог».

Таким образом, из биографии Левитана видно, что всю свою жизнь гениальный художник поддерживал тесные контакты с такими знаменитыми старообрядцами-меценатами как С. Мамонтов, П. Третьяков и С. Морозов. Без активной поддержки двух последних он бы вообще мог и не состояться как художник. Наилучшие полотна Левитана были во многом навеяны патриархальными старообрядческими церквами города Плеса. Кроме того, как показывают воспоминания «музы» художника, С. П. Кувшинниковой, Левитан и его спутница невольно сыграли решающую роль в жизнь одной из старообрядок Плеса, решившейся тайком покинуть мужа и уехать в Москву. О Левитане и его пребывании в этом городе позднее писали выходцы из старообрядческой семьи — краеведы и писатели Л. П. Смирнов и Н. Смирнов.