Искусство на стенах: в Молдове здания превращаются в полотна

В Молдове все больше и больше появляется живописи в стиле мурал — искусство на стенах зданий. Так, в центре Кишинева на одном из домов появился рисунок, передает «МИР 24».

Полотно выполнено из краски, но выглядит как настоящий ковер. Рисунок еще не готов, но пока есть основные элементы — цветы разных форм на черном фоне. Уже известно, что необычное полотно займет больше 350 квадратных метров. Местным такое сооружение нравится, они считают, что яркие краски хорошо вписываются в облик города.

«Красиво, мне нравится. По сравнению с тем, как тут было, сейчас очень даже мне нравится», — отметила местная жительница.

«Если еще часть забора внизу покрасят, то будет вообще красиво. Это лучше, чем серая блеклость», — добавила жительница Кишинева.

Над полотном работает всего один художник. Автор победил в конкурсе стрит-арта, члены жюри отобрали его среди десятка претендентов.

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