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Выставка «Эхо войны» откроется в районе Выхино-Жулебино
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Выставка «Эхо войны» откроется в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Грядущему Дню Победы приурочат сегодня презентацию творческих работ «Эхо войны» в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— В «Лидере» будут представлены картины, рисунки и поделки таких многогранных клубных формирований, как «Краски вдохновения», «Делаем сами» и «Клуб многодетных семей», — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Разумеется, каждый из гостей сможет принять участие в презентации и поделиться своим творчеством.
Гостей ждут по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 16.00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте культурного центра.
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