Выставка «Эхо войны» откроется в районе Выхино-Жулебино

Грядущему Дню Победы приурочат сегодня презентацию творческих работ «Эхо войны» в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.

— В «Лидере» будут представлены картины, рисунки и поделки таких многогранных клубных формирований, как «Краски вдохновения», «Делаем сами» и «Клуб многодетных семей», — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева . — Разумеется, каждый из гостей сможет принять участие в презентации и поделиться своим творчеством.

Гостей ждут по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 16.00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте культурного центра.