Выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай» в Ханчжоу

Ханчжоу, 2 мая / Синьхуа / — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».

Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.

Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.

Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».

Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.

Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.

Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».

Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.

Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.

Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».

Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.

Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.

Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».

Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.

Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.