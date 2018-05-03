Выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай» в Ханчжоу 

Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.