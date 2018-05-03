Ещё
Выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай» в Ханчжоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай» в Ханчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
Ханчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — С конца апреля в Чжэцзянском музее изобразительных искусств в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проходит выставка произведений китайской цветной ксилографии «шичжучжай».
Экспозиция включает более 100 ксилографических эстампов, среди которых «Алмазная сутра», «Двадцать четыре сезона», «Путешествие Сюаньцзана», «Полная гармония» /"Итуаньхэци"/.
Посетители выставки могут проследить историю развития и совершенствования техники традиционной китайской ксилографии.
ИА Синьхуа: последние новости
Световой спектакль на открытии международного фестиваля "Красный май" в Сиане В Шанхае стартовала культурно-художественная выставка "Дуньхуан на Шелковом пути" Си Цзиньпин и Н.Моди посетили выставку культурно-исторических шедевров в Ухане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»27
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Киноляпы, которые никто не замечал24
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение