Световой спектакль на открытии международного фестиваля «Красный май» в Сиане 

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.
Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».
На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.