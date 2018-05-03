Световой спектакль на открытии международного фестиваля «Красный май» в Сиане

Сиань, 2 мая / Синьхуа / — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.

Сиань, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая вечером на площади Культуры и церемоний у Южных ворот /Наньмэнь вэньхуалии/ в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ открылся международный культурный фестиваль «Красный май».

На открыти публика увидела красочный спектакль, в котором слились воедино новейшие световые технологии, современное искусство и культура древнего города.