В музее полиции хранят личные вещи Чикатило 

В музее ГУ МВД России по Ростовской области можно увидеть личные вещи серийного маньяка Андрея Чикатило. Это следует из минутного видеоролика, который был опубликован на официальном портале ведомства. Посетители музея могут увидеть шляпу, документы, очки, а также ножи, которыми мужчина убивал своих жертв. Напомним, в период с 1978 года по 1990 год, Андрей Чикатило стал убийцей 56 человек, в том числе детей и девушек. По решению суда его приговорили к смертной казни через расстрел, Президент России не помиловал его, а 14 февраля 1994 года приговор привели в исполнение. Посетить музей ГУ МВД России по Ростовской области можно либо по предварительной заявке, либо на Дне открытых дверей, который проходит два раза в год.