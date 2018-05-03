На востоке Китая пройдет Международная выставка радаров-2018

Нанкин, 3 мая / Синьхуа / — Международная выставка радаров-2018 пройдет с 14 по 16 июня в городе Нанкин, административном центре провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщила в среду Китайская ассоциация производителей радаров.

В течение трех дней в Нанкине одновременно пройдет 9-я выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения.

На выставке будут представлены радарные системы, оборудование и технологии в области космонавтики, авиации, судостроения, производства оружия и в других сферах.

Организатор выставки также опубликует совместно с компетентными ведомствами Китая и зарубежных стран доклад о прогнозе тенденции развития радарных технологий, проведет более 10 мероприятий, включая презентации продукции, симпозиумы, форумы и т.д.

С 2001 года Международная выставка радаров проводится раз в два года. Выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения проводится раз в два года с 2002 года. -0-