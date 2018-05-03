Фронтовые фотографии представили хабаровчанам

Церемония открытия ежегодной фотовыставки, посвященная 73-й годовщине Победы, состоялась в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», посетители этой выставки могут увидеть как ретро-фотографии: фронтовые фотокарточки, изображения ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, так и снимки наших дней: парады, вручения наград.

— В этом году нам принесли рекордное число фотографий. Если раньше их число не достигало и сотни, а самих участников приходилось разыскивать, то сегодня поступило более 300 работ. Мы провели большую работу по сортировке и отобрали около 80 самых ярких, разноплановых фото, — рассказала директор содружества Муниципальное казенное учреждение «Центр работы с населением „Содружество“ Наталья Безрукова.

Кстати, в этом году среди участников много детей, фотографии приносили и профессиональные фотографы и любители.

— Эта фотографию я увидела в альбоме Людмилы Николаевны, — рассказывает историю снимка участница конкурса Дарина Маковецкая. — Вообще она находится на попечении нашего центра, мы часто поздравляем ее, помогаем. В этот раз я пришла к ней побеседовать и в ходе своего рассказа Людмила Николаевна достала фотографию своего медсанбата. На снимке ей всего 18 лет, именно тогда ее и отправили учиться на медсестру. Вокруг — подруги, их сфотографировали в госпитале, где они и работали. В тот день, когда я пришла к ней в гости, как раз был объявлен конкурс, поэтому я и отсканировала эту фотографию. Были, конечно, и другие карточки, но эта зацепила меня больше.

Отсматривала заявленные снимки специальная комиссия, оценивались оригинальность, техничность и художественность. По итогу были выявлены победители, которым вручили дипломы и ценные подарки, а после всех гостей мероприятия ждал праздничный концерт.

Выставка будет открыта в центре „Содружество“ по улице Пушкина, 60 до 2 сентября. Также организаторы предполагают, что она будет размещаться и в других учреждениях города в течение года.