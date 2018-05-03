Ещё
Письма, пропитанные слезами: в Музее Победы разбирают фронтовую почту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Письма, пропитанные слезами: в Музее Победы разбирают фронтовую почту 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С призывом к гражданам страны передавать письма, личные документы и фотографии фронтовиков, музей обратился еще в 2014 году.
В Москве сотрудники Музея Победы разбирают письма с фронта, которые принесли люди из семейных архивов.
«Это карточки, которые были написаны, порой карандашом, огрызком карандаша, на колене. В таких условиях где конечно, очень трудно было бы изложить чаянья души», — рассказал заведующий отделом комплектования фондов Музея Победы Анатолий Макотра.
Пожалуй, только из фронтовых писем можно узнать, о чем действительно бойцы думали в короткие часы отдыха. И если в начале войны, в своих письмах они в основном писали о том, что на фронте тяжелая ситуация, идут кровопролитные бои и, возможно, они уже никогда не вернутся домой, то после того, как Красная Армия освободила территорию Советского Союза и вошла в Европу, тон писем домой изменился, это уже были письма радости, мечты о скорой победе над фашизмом и долгожданной встрече с родными.
С призывом к гражданам страны передавать письма, личные документы и фотографии фронтовиков, музей обратился еще в 2014 году. Сейчас в его фондах находится уже более четырех тысяч документов из домашних архивов.
ТК «Звезда»: последние новости
Центральный военно-морской музей представит жителям Санкт-Петербурга уникальную по содержанию выставку «В плену у Посейдона» КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии В Москве открылась выставка записок Владимиру Маяковскому
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение