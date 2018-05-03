Письма, пропитанные слезами: в Музее Победы разбирают фронтовую почту

С призывом к гражданам страны передавать письма, личные документы и фотографии фронтовиков, музей обратился еще в 2014 году.

В Москве сотрудники Музея Победы разбирают письма с фронта, которые принесли люди из семейных архивов.

«Это карточки, которые были написаны, порой карандашом, огрызком карандаша, на колене. В таких условиях где конечно, очень трудно было бы изложить чаянья души», — рассказал заведующий отделом комплектования фондов Музея Победы Анатолий Макотра.

Пожалуй, только из фронтовых писем можно узнать, о чем действительно бойцы думали в короткие часы отдыха. И если в начале войны, в своих письмах они в основном писали о том, что на фронте тяжелая ситуация, идут кровопролитные бои и, возможно, они уже никогда не вернутся домой, то после того, как Красная Армия освободила территорию Советского Союза и вошла в Европу, тон писем домой изменился, это уже были письма радости, мечты о скорой победе над фашизмом и долгожданной встрече с родными.

С призывом к гражданам страны передавать письма, личные документы и фотографии фронтовиков, музей обратился еще в 2014 году. Сейчас в его фондах находится уже более четырех тысяч документов из домашних архивов.