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Сотрудники СК РФ в преддверии Дня Победы напишут своим воевавшим родственникам «письма из будущего»
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Сотрудники СК РФ в преддверии Дня Победы напишут своим воевавшим родственникам «письма из будущего» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Внуки и правнуки участников Великой отечественной войны напишут своим дедушкам и прадедушкам письма на фронт в формате видеопосланий.
Следственный комитет Российской Федерации запустил акцию памяти в преддверии праздника Дня Победы. Она получила название «Письмо из будущего», как сообщается на официальном сайте ведомства.
Сотрудники комитета вспоминают своих родственников, сражавшихся в Великую отечественную войну. Среди них есть те, кто отдал свою жизнь ради будущего потомков, и те, кто вернулся домой и продолжил работать над восстановлением своей страны.
Вспоминая своих родственников, сотрудники СК РФ будут посылать им письма из будущего. Внуки и правнуки участников Великой отечественной напишут своим дедушкам и прадедушкам письма на фронт в формате видеопосланий. Ведомство намерено размещать видеописьма на официальной канале СК РФ в YouTube.
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