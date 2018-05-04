Сотрудники СК РФ в преддверии Дня Победы напишут своим воевавшим родственникам «письма из будущего»

Внуки и правнуки участников Великой отечественной войны напишут своим дедушкам и прадедушкам письма на фронт в формате видеопосланий.

Следственный комитет Российской Федерации запустил акцию памяти в преддверии праздника Дня Победы. Она получила название «Письмо из будущего», как сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники комитета вспоминают своих родственников, сражавшихся в Великую отечественную войну. Среди них есть те, кто отдал свою жизнь ради будущего потомков, и те, кто вернулся домой и продолжил работать над восстановлением своей страны.

Вспоминая своих родственников, сотрудники СК РФ будут посылать им письма из будущего. Внуки и правнуки участников Великой отечественной напишут своим дедушкам и прадедушкам письма на фронт в формате видеопосланий. Ведомство намерено размещать видеописьма на официальной канале СК РФ в YouTube.