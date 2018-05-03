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Школьники Теплого Стана посетили музей Боевой славы
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Школьники Теплого Стана посетили музей Боевой славы 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В преддверии великого праздника Дня Победы, учащиеся 6 «Д» класса школы № 1532 посетители музей Боевой славы 43 ракетной дивизии имени И. Д. Стаценко, расположенный в здании по адресу ул. Профсоюзная д. 156 к. 6.
Основная часть экспозиции музея посвящена истории создания 43 ракетной дивизии. Ребята узнали о боевом пути и славных подвигах дивизии во время Великой Отечественной войны, развития в послевоенные годы. Шестиклассники с интересом слушали, внимательно рассматривали знаки отличия, форму солдат, альбомы и многие другие предметы экспозиции.
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