В Калининграде заработает самый старый фонтан города

В Калининграде открывается сезон фонтанов. Самый старый из них, переживший штурм Кенигсберга, забьет 4 мая на территории Музея Мирового океана.

Фонтан «Путтенбруннен», больше известный как «Путти», был создан в 1908 году кенигсбержцем Станислаусом Кауэром. В 1912 году на международной выставке фонтанов в Позене (ныне Познань) он даже занял первое место. Жители города хотели купить его, но Кауэр подарил его Кёнигсбергу. После войны «Путти» (единственный уцелевший после штурма города!) десятилетиями не реставрировался, подвергался нападению вандалов.

В таком виде в 2011 году фонтан он и попал в музей. Теперь он отреставрирован и радует горожан.

Напомним, что в сквере у Дома культуры моряков строят светомузыкальный фонтан.