Ещё
В Калининграде заработает самый старый фонтан города
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде заработает самый старый фонтан города 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде открывается сезон фонтанов. Самый старый из них, переживший штурм Кенигсберга, забьет 4 мая на территории Музея Мирового океана.
Фонтан «Путтенбруннен», больше известный как «Путти», был создан в 1908 году кенигсбержцем Станислаусом Кауэром. В 1912 году на международной выставке фонтанов в Позене (ныне Познань) он даже занял первое место. Жители города хотели купить его, но Кауэр подарил его Кёнигсбергу. После войны «Путти» (единственный уцелевший после штурма города!) десятилетиями не реставрировался, подвергался нападению вандалов.
В таком виде в 2011 году фонтан он и попал в музей. Теперь он отреставрирован и радует горожан.
Напомним, что в сквере у Дома культуры моряков строят светомузыкальный фонтан.
АиФ: последние новости
Картины на заборе. Как полковник в отставке на спор художником стал Детсад Калининграда, где обрушился забор, возобновил работу Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина спела на «Крузенштерне»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадка смерти Брюса Ли
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком1
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение