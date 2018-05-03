Диафильмы и селфи на тракторе: Курганский краеведческий музей раскрыл программу «Ночи музеев — 2018»

Курганские музеи начали делиться программой на «Ночь музеев — 2018». Так, в ночь на 19 мая Курганский областной краеведческий музей представит программу «Музейные метаморфозы». Действия развернутся на более чем 15 площадках музея, сообщает пресс-служба учреждения. Начало — в 20:00, длительность мероприятия — 4 часа.

Как рассказала корреспонденту 45.ru заведующая научно-просветительским отделом учреждения Елена Туганова, на «Ночи музеев» гости увидят экспонаты, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Например, курганцам покажут рукописные книги 18–19 веков.

— На площадке «Игротека XX века» мы будем смотреть диафильмы, играть в настольные игры и резиночки. В «Стране пионерии» пройдет конкурс на лучшее исполнение пионерской песни, сделаем поделки из спичечных коробков. Также будут экскурсии с фонариками в руках в зале природы, демонстрация диковинных вещей, вышедших из обихода, например, крючка для завязывания шнурков. Все желающие смогут сфотографироваться на тракторе, в форме пограничника, перед жилищем древнего охотника и у других экспонатов музея, — рассказывает Елена Туганова.

Всего, как обещают в музее, в ночь на 19 мая посетители

услышат «Шедевры классики» в исполнении солиста филармонии Павла Табакова

почувствуют себя путешественником во времени в «Стране пионерии»;

поразятся «Превращениям в природе»;

постигнут «Секреты древних мастеров»;

станут гостем в «Доме восходящего солнца»;

удивятся «Восточным метаморфозам»;

почувствуют себя пограничником «На страже границ»;

пройдут курс молодого бойца на интерактивной экскурсии «Фронтовые будни»;

вернутся в мир детства в «Игротеке XX века»;

погрузятся в интеллектуальный мир «Шедевров рукописной книги»;

удивятся на выставке «Что за диковинка»;

представят себя героями разных эпох в фотозонах;

примут участие в мастер-классах;

проверят свои знания в увлекательном квесте «Эффект бабочки»;

увидят театральное представление на выставке «Театр драмы: сцена и закулисье»;

гостьи вечера смогут превратиться в ярких красавиц с аквагримом от Елены Быструшкиной.

«Ночь музеев» проходит в разных городах России, чтобы усилить интерес широкой аудитории к экспозициям музеев.