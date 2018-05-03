Курганские музеи начали делиться программой на «Ночь музеев — 2018». Так, в ночь на 19 мая Курганский областной краеведческий музей представит программу «Музейные метаморфозы». Действия развернутся на более чем 15 площадках музея, сообщает пресс-служба учреждения. Начало — в 20:00, длительность мероприятия — 4 часа.
Как рассказала корреспонденту 45.ru заведующая научно-просветительским отделом учреждения Елена Туганова, на «Ночи музеев» гости увидят экспонаты, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Например, курганцам покажут рукописные книги 18–19 веков.
— На площадке «Игротека XX века» мы будем смотреть диафильмы, играть в настольные игры и резиночки. В «Стране пионерии» пройдет конкурс на лучшее исполнение пионерской песни, сделаем поделки из спичечных коробков. Также будут экскурсии с фонариками в руках в зале природы, демонстрация диковинных вещей, вышедших из обихода, например, крючка для завязывания шнурков. Все желающие смогут сфотографироваться на тракторе, в форме пограничника, перед жилищем древнего охотника и у других экспонатов музея, — рассказывает Елена Туганова.
Всего, как обещают в музее, в ночь на 19 мая посетители
услышат «Шедевры классики» в исполнении солиста филармонии Павла Табакова;
почувствуют себя путешественником во времени в «Стране пионерии»;
поразятся «Превращениям в природе»;
постигнут «Секреты древних мастеров»;
станут гостем в «Доме восходящего солнца»;
удивятся «Восточным метаморфозам»;
почувствуют себя пограничником «На страже границ»;
пройдут курс молодого бойца на интерактивной экскурсии «Фронтовые будни»;
вернутся в мир детства в «Игротеке XX века»;
погрузятся в интеллектуальный мир «Шедевров рукописной книги»;
удивятся на выставке «Что за диковинка»;
представят себя героями разных эпох в фотозонах;
примут участие в мастер-классах;
проверят свои знания в увлекательном квесте «Эффект бабочки»;
увидят театральное представление на выставке «Театр драмы: сцена и закулисье»;
гостьи вечера смогут превратиться в ярких красавиц с аквагримом от Елены Быструшкиной.
«Ночь музеев» проходит в разных городах России, чтобы усилить интерес широкой аудитории к экспозициям музеев.