Фестиваль детской книги «ЛитераТула»

С 11 по 13 мая 2018 года в Туле пройдет третий фестиваль детской книги «ЛитераТула». Он развернется одновременно на четырех площадках: в новом Творческом индустриальном кластере «Октава», Тульском кремле, независимой арт-площадке «Барабан» (Тульский историко-архитектурный музей) и независимом кинотеатре ДКЖКино.

Это большой трехдневный праздник, масштабная книжная ярмарка более 30 лучших детских издательств, лекции, мастер-классы, уникальные книжные выставки, кинопоказы и спектакли в самом сердце исторической Тулы.

Среди гостей театр «Снарк», театр «Домик Фанни Белл». А еще спектакль Екатерины Кочневой, созданный при поддержке БЭБИ ЛАБ и театральная из Калуги студия «КОН-ТИКИ».

В рамках кинопрограммы — экранизации современных детских и подростковых произведений. В каждый из дней фестиваля пройдёт 2 бесплатных киносеанса.

Традиционно запланирована большая программа о комиксах, с участием главных представителей индустрии.

В дни фестиваля пройдут две уникальные книжные выставки. Центр немецкой книги в Москве представит выставку «Самые красивые детские книги Германии», где можно увидеть, полистать и обсудить 80 выдающихся книг.

Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» покажет более 200 работ молодых российских иллюстраторов. Онлайн проект Arzamas проведёт двухдневный интерактивный курс по созданию просветительского интернет-журнала.