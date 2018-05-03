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Курян приглашают на выставку «Милая сердцу природа»
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Курян приглашают на выставку «Милая сердцу природа» 

Курские известия 4 часа назад
Фото: Курские известия
Экспозиция фоторабот Надежды Гривачевой открылась в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова
Как отмечают организаторы, Надежда Гривачева более 30 лет работала учителем математики в школах города Курска, удостоена звания «Отличник народного просвещения». Одно из её увлечений — фотография, которой она занимается более 10 лет. В работах автора, представленных на фотовыставке «Милая сердцу природа», нашла отражение неповторимая красота соловьиного края. В экспозицию вошло более 20 работ, названия которых говорят сами за себя: «Природная вязь», «Балерина», «Зимняя сказка», «Чарующая красота», «Танец любви» и др.
Выставка продлится до 30 мая.
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