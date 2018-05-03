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Ларец с мощами Николая Чудотворца доставят в Ростов-на-Дону
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Ларец с мощами Николая Чудотворца доставят в Ростов-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Прикоснуться к ларцу можно будет на религиозной выставке «Дон православный», которая пройдет в «ДонЭкспоцентре» 16-20 мая.
Как сообщает пресс-служба выставочного центра, на выставке будут представлены святыни более чем из 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, Греции и Палестины, а также предметы ювелирного и декоративно-прикладного искусства, изделия мастеров народных промыслов.
Посетители смогут заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию, иконы, православную литературу.
В программе выставки — мастер-классы, лекции, беседы со священнослужителями, ежедневные молебны.
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