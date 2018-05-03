Кинолекторий о событиях Великой Отечественной войны пройдет в Сургуте

В кинотеатре «Галерея кино» до 15 мая будут бесплатно показывать кино о событиях Великой Отечественной войны. Также перед каждым кинофильмом будут проходить лекции, посвященные периоду 1941-1945 годов.

Кинопоказы пройдут в рамках культурного проекта «Непобедимые», который проводится по инициативе АУ «Югорский кинопрокат» и регионального отделения российского военно-исторического общества.

Кроме того, в здании «Галереи кино», до 15 мая жители Сургута смогут посетить выставку оружия, применяемого в 1940-е годы, а также военной формы. Во дворе кинотеатра разместится выставка военной техники.