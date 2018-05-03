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Кинолекторий о событиях Великой Отечественной войны пройдет в Сургуте
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Кинолекторий о событиях Великой Отечественной войны пройдет в Сургуте 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В кинотеатре «Галерея кино» до 15 мая будут бесплатно показывать кино о событиях Великой Отечественной войны. Также перед каждым кинофильмом будут проходить лекции, посвященные периоду 1941-1945 годов.
Кинопоказы пройдут в рамках культурного проекта «Непобедимые», который проводится по инициативе АУ «Югорский кинопрокат» и регионального отделения российского военно-исторического общества.
Кроме того, в здании «Галереи кино», до 15 мая жители Сургута смогут посетить выставку оружия, применяемого в 1940-е годы, а также военной формы. Во дворе кинотеатра разместится выставка военной техники.
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