200 лет со дня рождения Маркса. Как отмечают на его родине?

Родной город Карла Маркса Трир — самый старый Германии, некогда западная столица Римской империи. Еще два года назад здесь чествовали императора Нерона, сегодня — Карла Маркса, и не только выставками, речами политиков и гастролями Лондонского мюзикла «Карл Маркс».

Из Пекина через Москву в Трир прилетел шестиметровый Маркс — статуя с двухэтажный дом. Этот факт кажется немцам почти невероятным. Это первая статуя Маркса, которая будет установлена на Западе Германии, где многие до сих пор считают его ответственным за коммунизм, и некоторые, как последствие, — за Берлинскую стену, но историю не перепишешь.

Карл Маркс родился и 17 лет прожил именно в Трире. Он — самый известный из его граждан. Два года немецким властям понадобилось, чтобы согласовать установку памятника, не могли найти место. Китайцы настаивали, чтобы Маркс был непременно большим — по масштабу личности, но этот масштаб в средневековые улицы Трира никак не вписывался. Главное — против установки памятника выступали треть депутатов городского парламента. Вот что рассказал пресс-секретарь города Трир Михаил Шмитц:

Михаил Шмитц пресс-секретарь города Трир «Многие требовали от нас, чтобы мы не принимали подарок, так как Китай — это государство, которое не отвечает западным ценностям и демократии. В городском совете был жесткий спор на эту тему. Например, Свободные демократы и „Зеленые“ сказали: мы не хотим этого подарка, мы не хотим никаких подарков от коммунистического режима, который людей незаконно сажает в тюрьмы и не соблюдает права свободной прессы. Но другие говорили: мы как город не отвечаем за внешнюю политику и не делаем ее. Возможно, этот подарок что-то улучшит, мы сможем поговорить о Марксе, начнется диалог, это просто подарок и в итоге 2/3 проголосовали за то, чтобы принять подарок. Для нас это возможность через 200 лет после его рождения подумать еще раз об его идеях, как-то по-другому растолковать. Мы не должны их как-то классифицировать и вряд ли будем восторгаться, но и не хотим скрывать от мира самого известного сына Трира».

Но судьбу статуи автора «Капитала» решил капитал настоящий — деньги. Немцы посчитали, что памятник привлечет еще больше китайских туристов. Сейчас стотысячный Трир каждый год посещает 150 тысяч китайцев, а после того, как 200-летие Карла Маркса и Трир покажут по всем центральным каналам КНР, в городе ждут китайского бума. Вот что говорит журналист, жительница Трира Татьяна Хекель:

Татьяна Хекель журналист, жительница Трира «Руководствовались они тем, что благодаря этой статуе, Трир сможет пополнить городскую казну, приток туристов увеличится. По моим наблюдениям, я даже была удивлена, что в музей Карла Маркса в дом, где он родился, как раньше в мавзолей Ленина, нескончаемым потоком идут китайские делегации, идут целенаправленно у них есть экскурсоводы. Им это интересно и, насколько я понимаю, они его изучают — „Капитал“. Они про Карла Маркса могут рассказать больше, чем местные жители».

За последний год на имени Карла Маркса, делает свой капитал бизнес. Имя стало почти брендом, появилось вино и пиво «Карл Маркс», открылось кафе, выпустили кредитную карту с его изображением, почтовую марку, двухевровую монету и купюру — 0 евро, правда она сувенирная и продается за три евро. Партия в 3000 банкнот разлетелась за пару дней.

Сувениров тысячи и в основном они связаны, как это не парадоксально с деньгами — копилки, кошелки, зажимы для денег. Особой популярностью пользуются желтые резиновые уточки с седовласым Марксом, а самим жителям нравится новый дизайн светофоров. Теперь в Трире в центре города вместо безликого человека они видят красного или зеленого Маркса. Впечатлениями делится Томас Мюллер , он 40 лет живет в Трире.

«Это так классно сделано. Я сразу узнал, что это Карл Маркс, тот зеленый человечек на светофоре. Я думаю, что это очень забавно, и хорошо, что это вообще такое живое напоминание про Карла Маркса: идешь, остановился, смотришь. Как раз рядом установили новую скульптуру. Я вижу, что в Facebook пишут и всякие глупости, есть разные люди. Я довольно много в университете про него читал, а для туризма так это вообще очень хорошо. У меня нет проблем с Карлом Марксом».

Отмечать 200-летие Маркса будут не только в Трире, но и в городе Кемниц — в советское время этот город в ГДР был переименован в Карл-Маркс-Штадт. 37 лет он носил имя основателя марксизма, хотя сам Маркс там никогда и не был, зато сейчас там самая большая его статуя в мире, точнее его огромная голова, и в день рождения она заговорит.