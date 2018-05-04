Музей современной истории России представит выставку к 200-летию со дня рождения Маркса

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Карла Маркса , откроется 18 мая в Государственном центральном музее современной истории России, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

"Восемнадцатого мая… открывается выставка «Это Маркс?!» — совместный проект Музея современной истории России и Российского государственного архива социально— политической истории. Выставка приурочена к 200-летнему юбилею со дня рождения великого мыслителя, идеи которого оказали влияние на весь ход мировой истории", — отметили в пресс-службе.

Среди экспонатов посетителям покажут в том числе черновые рукописи «Капитала» и первое издание «Манифеста Коммунистической партии», выписки полицейских досье и докторский диплом, рабочее кресло и чернильницу, переписка с Фридрихом Энгельсом и письма к жене.

"Выставкой «Это Маркс?!» мы приглашаем посетителей продолжить разговор, направленный на более глубокое осмысление темы революции", — привели в пресс-службе слова гендиректора Музея современной истории России Ирины Великановой

Гости узнают историю развития марксистских идей в России и проследят формирование канонического образа Маркса в советской пропаганде: от выпуска стандартного набора значков и марок до появления юбилейных оберток конфет и игральных карт с его изображением.

Выставка продлится до 1 июля.

Из биографии

Карл Генрих Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, философ, социолог, общественный деятель, экономист и политический журналист. Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в городе Трире (Рейнская провинция). В 1841 году экстерном окончил университет, защитил диссертацию и получил степень доктора философии. С 1842 года Маркс работал в «Новой Рейнской газете», сначала журналистом, затем редактором.

Будучи членом международной тайной организации «Союз справедливых», Карл Маркс вместе с Фридрихом Энгельсом написал «Манифест коммунистической партии» (1848). В 1850-е годы Карл Маркс начал работу над собственной экономической теорией, в 1867 году вышел первый том знаменитого «Капитала». Второй и третий тома были опубликованы Энгельсом уже после смерти товарища. Маркс выступил основоположником исторического и диалектического материализма; в сфере экономики ему принадлежит заслуга создания теории прибавочной стоимости, в области политики он разработал теорию классовой борьбы; вместе с Фридрихом Энгельсом создал цельное политическое, экономическое, философское учение, названное в его честь марксизмом.