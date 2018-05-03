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Музей с ночевкой: Музей природы приготовил сюрприз для гостей
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Музей с ночевкой: Музей природы приготовил сюрприз для гостей 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
В этом году посетители впервые смогут остаться на «Ночь в музее» до самого утра.
19 мая это культурное cобытие пройдет в Новосибирске в девятый раз. Музей природы приготовил специальную программу «Стать музейщиком за одну ночь». Участникам «ночевки» расскажут, как проектируются и монтируются выставки, и познакомят с главными музейными персонажами. Кроме того, они встретятся с таксидермистом, поиграют в «бабки» костями первобытных бизонов и узнают популярные мифы о животных. В конце мероприятия все гости получат удостоверения «настоящего музейщика». Сотрудники музея предоставят спальные мешки или пледы и накормят ужином, но по желанию с собой можно взять свои спальные принадлежности, еду и безалкогольные напитки. Записаться на «ночевку» можно до 18 мая 2018 года по телефону: 2217031, стоимость билета — 1200 руб.
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