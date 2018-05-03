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«Ночь музеев» станет доступнее для инвалидов в Улан-Удэ
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«Ночь музеев» станет доступнее для инвалидов в Улан-Удэ 

ТАСС 3 часа назад
УЛАН-УДЭ, 3 мая. /ТАСС/. Предстоящая 18 мая международная акция «Ночь музеев» станет более доступной для инвалидов в Улан-Удэ: общественники провели обучающий семинар для сотрудников учреждений культуры в столице Бурятии, сообщили журналистам в четверг в республиканском Министерстве культуры.
"Впервые «Ночь музеев» станет доступной для инвалидов: Региональный общественный фонд (РОФ) инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» провел для сотрудников Национального музея Бурятии семинар «Организация инклюзивных мероприятий в музеях». Эксперты рассказали об особенностях сопровождения людей с инвалидностью и продемонстрировали на практике приемы оказания услуг", — сообщили в министерстве.
В «Ночь музеев» в Улан-Удэ будет работать интерактивная площадка для людей с ограниченными возможностями — «тактильная юрта». Она открылась в Музее истории Бурятии в 2017 году в рамках проекта «Инклюзивный туризм Бурятии и Байкала», с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
В юрте через музейное экспозиционное пространство и тактильное изучение этнографических предметов можно получить дополнительные знания о традиционной культуре бурят: для этого есть несколько десятков копий музейных экспонатов — сундуки, традиционные бурятские предметы быта, посуда, музыкальные инструменты, войлочные ковры и многое другое — все это можно трогать руками. Во время экскурсии для посетителей звучит морин-хуур — струнный смычковый музыкальный инструмент монгольского происхождения, и заваривается чашка ароматного зеленого чая.
В Минкультуры пояснили, что в юрте проведут необычные экскурсии: люди с проблемами зрения будут сопровождать посетителей с завязанными глазами и рассказывать им об экспонатах.
"Ночь музеев" — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Национальный музей Республики Бурятия был создан в 2011 году путем слияния трех музеев Художественного музея им. Ц. С. Сампилова, Музея природы Бурятии и Музея истории им. М. Н. Хангалова, основанного в 1923 году. Основной фонд Национального музея Бурятии насчитывает более 75 тыс. единиц хранения.
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