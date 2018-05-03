В Волгограде состоится конкурс «Моя рукописная книга»

Конкурс «Моя рукописная книга» состоится 16 мая в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Центре «Олимпия», участникам предстоит представить свои работы во время торжественной презентации. Оценивать их будет большое жюри, в состав которого войдут известные художники, заслуженные работники культуры, преподаватели ВГСПУ. Программа конкурса включает в себя проведение финала, мастер-классы художников и мастеров каллиграфии, выставку рукописных книг, экскурсию и многое другое. Отметим, выставка экспонатов старинных письменных принадлежностей из музея истории русского языка имени Олега Трубачёва будет работать в библиотеке имени Горького с 17 мая по 28 июня 2018 года с 10:00 до 18:00. Вход по предварительной регистрации. Справки по телефону 8-904-433-17-09.