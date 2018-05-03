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Пранк в музее: Philips выжал сок из «нарисованных» фруктов
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Пранк в музее: Philips выжал сок из «нарисованных» фруктов 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Бренд Philips и агентство Ogilvy запустили новый социальный проект с целью обратить внимание граждан на количество потребляемых фруктов.
Рейксмюсеум — художественный музей в Амстердаме — стал площадкой для увлекательного эксперимента. Команда проекта убрала с известных картин овощи и фрукты и вернула «пустые» произведения на выставку.
Решено было оставить только яблоко, которое приглашенный иллюзионист на глазах у изумленных посетителей музея достает из картины и затем выжимает из него сок. Угощение как напоминание о здоровом питании досталось всем гостям.
В рамках проекта была разработана серия соков и смузи, вдохновленных великими художественными произведениями.
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