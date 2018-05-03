Пранк в музее: Philips выжал сок из «нарисованных» фруктов

Бренд Philips и агентство Ogilvy запустили новый социальный проект с целью обратить внимание граждан на количество потребляемых фруктов.

Рейксмюсеум — художественный музей в Амстердаме — стал площадкой для увлекательного эксперимента. Команда проекта убрала с известных картин овощи и фрукты и вернула «пустые» произведения на выставку.

Решено было оставить только яблоко, которое приглашенный иллюзионист на глазах у изумленных посетителей музея достает из картины и затем выжимает из него сок. Угощение как напоминание о здоровом питании досталось всем гостям.

В рамках проекта была разработана серия соков и смузи, вдохновленных великими художественными произведениями.